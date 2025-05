Suttogó Isten

XIV. Leó;

2025-05-19 06:00:00 CEST

XIV. Leótól származik egy találó kifejezés. Egyszer, amikor elárulta, a világban tapasztalható igazságtalanságok láttán benne is felmerültek bizonyos, a hitet érintő kérdések, „suttogó Istenről” beszélt. Valóban, Isten nem kiabál, hogy észhez térítsen minket. Nem is kiabálhat, hiszen az is egyfajta próbatételt jelent a keresztények számára, hogy meghallják Isten hangját. Van, akinek sikerül, van, akinek nem. És akadnak olyanok is, akik azt állítják, náluk jobban senki sem hallja meg az Úr üzenetét, miközben még csak kísérletet sem tettek arra, hogy értelmezzék szavait.

Manapság, amikor körbenézünk oly bizonytalanná vált világunkban, vagy akár szűkebb pátriánkra pillantunk, ahol már a hatalmasok számára nem maradt más eszköz a megfélemlítésen kívül, talán egyre többször vágyunk arra, hogy Isten hangosabban hallassa a hangját. Hogy jelezze: ő is itt van, figyel és tudja, ki az, aki az evangéliumok szellemében él és ki az, aki csak úgy tesz.

XIV. Leó trónra lépésével – beiktatási szentmiséjét vasárnap tartották egy sor állam- és kormányfő jelenlétében - Isten nem lesz hangosabb, de az új egyházfő Krisztus földi helytartójaként talán többször figyelmezteti a földi hatalmasokat arra, hol a helyük. Ferenc ugyanezt tette, de őt könnyebben hiteltelenítették az amerikai ultrakonzervatívok. Leóval ugyanezt nem tudják megtenni. Az Egyesült Államokból származik, nevetséges lenne, ha J. D. Vance oktatná őt vallásosságból, vagy akarná elmagyarázni az Ágoston-rendi egyházfőnek, hogyan kell értelmezni Szent Ágoston „ordo amorisként” emlegetett tanítását. Vance erre hivatkozik, amikor a menekültek kitoloncolását indokolja.

Naponta szembesülhetünk a gyűlöletkampányokkal. XIV. Leó azonban világítótoronnyá válhat mai világunkban. Nem, ő nem lesz Trump, Vance, illetve bármely politikus pápája. Mindig is az egyházat igyekezte képviselni, s bátran kiállt az emberi jogokért. Egyszer meg is magyarázta, ágostoni hitvallása ösztönözte ebben. Peruban vérzivataros időben, a polgárháború érájában szolgált, s keményen elítélte a Fényes Ösvény maoista terrorszervezet, a Grupo Colina antikommunista milícia túlkapásait és gyakorta bírálta az ország diktátorát, Alberto Fujimorit. Még azután is, hogy börtönbüntetésre ítélték. Leó ugyanis nem éri be azzal, hogy valakit a vádlottak padjára ültetnek a bűnökért. Fontosnak találja, hogy az illető megbánja mindazt, amit embertársai ellen elkövetett és elvárja: kérjen bocsánatot az áldozatoktól. Az X fiókján számos olyan cikket osztott meg, ami Trumpék menekültekkel szembeni durva bánásmódját állította pellengérre.

Leó pápa első lépéseivel is igazolta, hogy az emberi jogok pápája lesz. Kiállt a bebörtönzött újságírók szabadon bocsátása mellett és követelte az ukrajnai háborúban fogságba esett katonák elengedését. Talán keményebben lép majd fel Oroszországgal szemben, mint Ferenc, de ezt nem tudhatjuk. Azt viszont igen, hogy a béke pápája lesz. Nem egy békének hazudott behódolásé, hanem olyan megbékélésé, amely az igazságosságot szolgálja. S biztosak lehetünk abban: pápaként sosem tér le erről az útról.