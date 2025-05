Eltékozolt szerelem a műesőben – Osztrák győzelem a svájci Eurovíziós Dalfesztiválon

Eurovíziós Dalfesztivál;Johannes Pietsch JJ;

2025-05-18 12:05:00 CEST

Johannes Pietsch tehetségét a világhírű orosz-osztrák szoprán, Anna Netrebko is megdicsérte.

Udo Jürgens (1966) és Conchita Wurst (2014) után harmadszor is osztrák győztese lett az ezúttal Baselben tartott, immár 69. Eurovíziós Dalfesztiválnak. Idén a 24 éves JJ, polgári nevén Johannes Pietsch nyerte meg a versenyt, amelynek végeredményéről szombat éjjel értesülhetett közönség.

A kontratenor, azaz a legmagasabb női hangon éneklő fiatalember Bécsben született, édesanyja Fülöp-szigetről vándorolt Ausztriába. 15 éves koráig Dubajban élt a család, állítólag iskolatársai a magas hangja miatt sokat csúfolták. Hangja mutálás követően is magas maradt. Nagyszülei és édesapja is felismerték tehetségét, így Ausztriába visszatérve énektanulásba kezdett. Figyelme az operák felé fordult, elkötelezte magát a klasszikus éneklés mellett. Jelenleg is a bécsi konzervatóriumban tanul, s - egyelőre kisebb szerepekben - a Wiener Staatsoperben is fellép. Nemi irányultságáról a média azt írja, hogy queer.

A baseli versenyen a Wasted Love című dallal lépett fel, ezzel már a csütörtöki elődöntött is megnyerte. A klasszikus és popzenét keverő produkció egy tengeri viharban hányodó vitorláson küzdő fiatalemberről szól (igazi hajót vittek a színpadra, ahol a dal végéig „zuhogott“ az eső), akinek szerelme - őszinte érzelmei ellenére - nem meri őt a tengeren követni. Mindez a döntőben 436 pontot ért, a zsűri JJ különleges hangjával és rendkívül könnyed éneklésével indokolta az első helyet. Johannes Pirtsch menedsere egyébjént az a Thea Devy művésznevet használó, szerb származású 25 éves Teodora Spiric, aki szintén Bécsben született, de megfelelő dokumentumok híján átmenetileg el kellett hagynia Ausztriát. Ma Berlinben él, két évvel ezelőtt ő is elindult az énekversenyen Liverpoolban, a 15. helyen végzett. Az éneklés mellett dalszerzőként egyre sikeresebb, saját adatai szerint évi 120 dalt komponál. Társszerzője a Wasted Love-nak is.

A második helyre a KAJ nevű svéd együttest várták, amelynek tagjai roppant humorosan egy Sauna-dalt adtak és játszottak el, de a végén csak a negyedik helyet tudták megszerezni. Második végül 357 ponttal az izraeli Yuval Raphael futott be, az énekesnőt 2023. októberében a gázai terrortámadók célba vették, de 50 társával túlélte a merényletet, egy bunker alatt rejtőzködött 8 órán át. Baselben is igyekeztek fellépése közben megzavarni, próba közben egy radikális csoporthoz tartozó férfi és egy nő akart feljutni a színpadra, de sikertelenül.Harmadik helyre az észt előadó, Tommy Cash futott be a 356 pontot szerző dalával, az Espresso Macchiatóval.

Conchita győzelme után 2015-ben szinte automatikusan az osztrák fővárost választották az énekverseny helyszínének, éppen emiatt nem biztos, hogy jövőre is az osztrák főváros győz. Ráadásul más osztrák városok, Graz és Innsbruck is bejelentette már igényét a 2026-os verseny rendezésére. Kivált, amikor kiderült, hogy a svájci város 60 millió svájci frankot kaszált a rendezvényen.

Johannes Pietsch vasárnap délután repült vissza Svájcból Schwechatra, a vezető osztrák politikusok addigra már elhalmozták gratulációikkal. Méltatta tehetségét a világhírű orosz-osztrák szoprán, Anna Netrebko is.