Tovább folyik a vér Gázában

palesztinok;Izrael;Palesztina;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-05-18 19:29:00 CEST

Újabb szárazföldi offenzívát indított vasárnap az izraeli hadsereg (IDF) a Gázai övezet ellen, amely alatt légicsapásokat is mért a szélsőséges palesztin szervezet, a Hamász ellenőrzése alatt álló földsávra.

Ezekben a támadásokban eddig 103 civil, köztük több tucat gyermek veszítette életét. A Gáza északi részén fekvő központi kórházat be is kellett zárni a vasárnapra virradóra kezdődő légicsapások nyomán.

Izrael a márciusban kötött tűzszüneti megállapodás óta a legkiterjedtebb támadást intézte a Gázai övezet ellen kvázi nyomásdgyakorlásként , hogy az ideiglenes tűzszünet ideje alatt eressze szabadon a még Gázában fogvatartott összes izraeli túszt. A Hamász ezzel szemben csak akkor tenné le a fegyvert, ha az IDF kivonná minden csapatát Gáza területéről.

Az AP amerikai hírügynökség egy Dzsabálijában élő palesztin férfit szólaltatott meg az újrainduló harcokkal kapcsolatban, aki elmondta: ha az izraeliek akarnak fegyverszünetet, a Hamász elutasítja, ha a Hamász kötne békét, akkor Izrael mond nemet, de mindkét fél belenyugszik abba, hogy ezzel kiirtja a palesztin népet. Kétségtelen, hogy az izraeliek a 365 négyzetkilométeres palesztin földsáv minden részét támadták már, ez pedig az itt élők kitelepítésével járt.

Az izraeli hadsereg több tízezer tartalékost hívott be a palesztin lezárt terület északi és déli részét is érintő szárazföldi műveletek elindításához. Az offenzíva bejelentése előtt indított légicsapások több mint 48 személlyel végeztek a déli Hán Júnisz városában és környékén, köztük tizennyolc gyermek és tizenhárom nő. A Gáza északi részén lévő Dzsabálijában található lakóház elleni támadásban 10 személy halt meg, köztük hét gyermek és egy nő is. A terület jelenleg a Hamász kormányzat ellenőrzése alatt áll.

Az izraeli hadsereg által korábban kiadott közlemény szerint az elmúlt héten zajlott támadások során több tucat fegyverest likvidtáltak és 670 különböző célpontot támadtak. Izrael a civil áldozatokért a Hamászt teszi felelőssé, mert a terrorszervezet katonai szárnya lakóövezetekbe vette be magát.

Izrael hermetikusan lezárta a Gázába tartó segélyszállítmányok útját is. A blokád már harmadik hónapja tart, éhínség van.

2023. október 7-én Hamász terroristái lerohanták Izraelt, jelenleg ismert adatok szerint 1195 embert ölve meg. A palesztin szélsőségesek 251 túszt is ejtettek, a megtorlásul indított izraeli szárazföldi hadműveletekben és légitámadásokban a gázai egészségügyi minisztérium jelentése szerint eddig több mint 53 ezer palesztin civil, többségében nő és gyermek vesztette életét. Az áldozatok nagy száma világszerte Izrael-ellenes tiltakozásokat váltott ki.