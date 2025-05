A kormányzó Demokratikus Szövetség nyert Portugáliában, de nagyot erősödtek Orbán Viktor szélsőjobboldali szövetségesei

választás;szélsőjobb;Portugália;előrehozott választás;

Az este legnagyobb vesztesei a szocialisták, akik 1987 óta nem szerepeltek ilyen rosszul. Ezért a Szocialista Pártot (PS) vezető Pedro Nuno Santos éjfélkor be is jelentette lemondását.

Megerősítette pozícióját Luís Montenegro miniszterelnök és az általa vezetett jobboldali pártkoalíció, a Demokratikus Szövetség (AD) vasárnap Portugáliában. A parlamenti választáson, 99 százalékos feldolgozottságnál a szavazatok 32,7 százalékát zsebelte be az AD, amivel ugyan növelte képviselői helyeit az országgyűlésben, de messze nem szerzett többséget. Az este legnagyobb vesztesei a szocialisták, akik 1987 óta nem szerepeltek ilyen rosszul, összesen 23 százalékot kaptak. Ezért a Szocialista Pártot (PS) vezető Pedro Nuno Santos éjfélkor be is jelentette lemondását. Az este legnagyobb győztese a szélsőjobboldali, viszonylag új – 6 éve alapított – Chega párt, Orbán Viktor szövetségesei, akik az elsők között léptek be a magyar miniszterelnök Patrióták Európáért frakciójába. A párt és vezetője, André Ventura a szavaztok 22,6 százalékát kapta, tehát éppen hogy lemaradt a második helyről. A nagy előreugrást baloldali szavazóknak is köszönheti. Érdekes európai tendencia, hogy a Portugáliában is uralkodó lakhatási, oktatási és egészségügyi válság miatt az emberek annyira elkeseredettek, hogy balról akár a szélsőjobbra is hajlandóak voksolni.

Az előzetes előrejelzések ellenére a portugálok szép számban mentek el szavazni, a részvétel 64,3 százalékos volt. A külföldi, közel másfél millió voks feldolgozása, ami négy képviselői hely sorsáról dönt, még folyamatban van, május 28-án hozzák nyilvánosságra.

A viszonylag magas részvétel ahhoz képest is meglepő, hogy a portugálok szinte már évente járulnak az urnákhoz a politikusok botrányai miatt.

Most éppen azért írtak ki előrehozott választást, mert márciusban megbukott a most megerősített Luís Montenegro kisebbségi kormánya az általa kért bizalmatlansági szavazáson. Montenegro ugyanis hatalomra lépése után is üzemeltette családi vállalkozását, és rendszeresen kapott pénzt a felesége nevére íratott tanácsadócégtől.

A botrányok a feltörekvő Chega pártot sem kerülték el. Januárban egy teljesen szürreális történetbe keveredett az egyik képviselőjük: azzal gyanúsították meg, majd később ki is rúgták a pártból, hogy reptereken poggyászokat lopkodott, és az onnan szerzett ruhákat az interneten árulta. A párt egy másik képviselőjét ittas vezetésen kapták, a harmadikat pedig bíróság elé állították, amiért – a szélsőjobboldali, nemzeti konzervatív férfi – egy kiskorú fiúnak szexuális szolgáltatásért fizetett. A kampányt a Chegát vezető Ventura rosszullétei is nehezítették: refluxbetegsége és magas vérnyomása kínozta, így több rendezvényről is a kórházba vezetett az útja.

A mostani eredmény alapján nem igazán vetíthető előre egy stabil kormányzat.

Kérdés még a külföldi voksok alakulása mellett az is, hogy Montenegro hogyan teljesíti a lehetetlennek tűnő küldetést: szövetségeseket kell szereznie.

Arról nem beszélve, hogy míg egy éve a szélsőjobb Chega még mindenáron meg akart állapodni a miniszterelnökkel, nem lenne meglepő, ha Ventura, látva a kiugró erősödését inkább az ellenzéki erő vezetőjének ambícióját dédelgetné.