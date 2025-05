Több száz évre elegendő gyógyszert raktározott egy bajai férfi, bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítással vádolják

vádemelés;gyógyszerhamisítás;Bács-Kiskun Megyei Főügyészség;

2025-05-20 08:15:00 CEST

Közel félmillió tabletta fájdalomcsillapító, nyugtató- és altató hatású gyógyszert foglaltak le az általa használt ingatlanokban.

A Bajai Járási Ügyészség gyógyszerhamisítás bűntette miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki hazánkban nem engedélyezett gyógyszerek átvételét, raktározását, átcsomagolását és külföldre postázását végezte díjazás ellenében. A vádlottnál tartott kutatások során közel félmillió tablettát foglaltak le - írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a bajai férfit 2022-ben bízta meg ismerőse azzal, hogy fogadjon külföldről érkező, gyógyszereket tartalmazó csomagokat, a gyógyszerekről távolítsa el a külső csomagolást és a használati útmutatót, majd az így megmaradt tabletta- és kapszulaleveleket a meghatározott időben, a megadott címre és személyeknek továbbítsa.

A vádlott a feladatot elvállalta és 2022 nyarától kezdődően rendszeres fogadta a külföldről érkező csomagokat, amikben Magyarországon nem engedélyezett, forgalomba nem hozható, Indiából származó gyógyszerészeti készítmények voltak. A férfi a kereskedelmi mennyiségben érkezett gyógyszereket bajai lakásában, garázsában, illetve albérletében tárolta. Itt a gyógyszereket a kapott utasításnak megfelelően átcsomagolta, majd a megadott helyre postázta őket. A férfi másfél év alatt 62, gyógyszereket tartalmazó csomagot adott fel Svédországba. Munkájáért csomagonként 100 Euró juttatást kapott.

A bajai rendőrök 2024. február 12. napján átkutatták a vádlott által használt ingatlanokat, ahol közel félmillió tabletta fájdalomcsillapító, nyugtató- és altató hatású gyógyszert foglaltak le. Az elkövető ezt a mennyiséget 6 féle gyógyszerből halmozta fel. A személyes szükséglet határát öt gyógyszer mennyisége is lényegesen meghaladta, a legkevesebb is egy embernek 4 évre lett volna elegendő, de voltak olyan gyógyszerek is, amikből 315, illetve 542 évi mennyiséget tárolt az elkövető.

Az ügyészség a férfit bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás bűntettével vádolja és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Bajai Járásbíróság fog dönteni.