Lech Wałęsa: Sokat segítettem Orbán Viktornak, és amit most hallok, az nem nagyon tetszik

2025-05-20 15:56:00 CEST

Lengyelország Nobel-békedíjas volt elnöke, a Szolidaritás egykori vezetője tolvajnak és bűnözőnek nevezte a Magyarországon menedékjogot szerző volt lengyel miniszterhelyettest, és kiállt Ukrajna EU-tagsága mellett. Szerinte kár volt belepiszkítani a két ország jó viszonyába.

Mondják meg, hol van, hazaviszem – jelentette ki Lech Wałęsa újságíróknak a hazájában korrupcióval vádolt, Magyarországon politikai menedékjogot szerző volt lengyel igazságügyminiszter-helyettesről, Marcin Romanowskiról egy budapesti biztonságpolitikai konferencia után. A 81 éves volt lengyel elnök díszvendég volt. – Az az ember egy tolvaj, egy bűnöző, a bíróság előtt kellene elmondania, amit gondol. (...) Olyan jó kapcsolat volt a két nemzet között, kár volt belepiszkítani – idézte a Privátbankár a lengyel exállamfő kijelentéseit. Lech Wałęsa megjegyezte, hogy a magyar és a lengyel vezetés különböző megoldásokat kínál, ezért a konfliktus természetes.

Bár a lengyel rendszerváltás legendás alakja, a Szolidaritás szakszervezet vezetője, aki a nyolcvanas évekbeli tevékenységéért a közép-európai változásokban vitt kiemelkedő szerepéért Nobel-békedíjat kapott, nem kritizálta konkrétan Magyarországot az elmúlt években általa is tapasztalt pálfordulásért, de nem titkolta el határozott véleményét Oroszországgal, Ukrajnával, a háborúval, és a korrupcióval kapcsolatban sem.

A magyar kormány Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos politikájáról óvatosan annyit mondott, hogy az érdekek különböznek, ő pedig utál ítélkezni. Azonban kijelentette: – Anno sokat segítettem Orbán Viktornak, és amit most hallok, az nem nagyon tetszik, biztos ő is valamilyen elvek alapján működik. Homályosan utalt arra, ahogy Lengyelországban is megtörtént a hatalomváltás, nálunk sem kerülhető el. – Ti is meg fogtok szabadulni tőlük, és a magyar miniszterelnöknek is felelnie kell majd a tetteiért – fűzte hozzá. Ukrajna EU-tagsága ügyében sem titkolta, mit gondol: – Lehetetlen, hogy kizárjuk Ukrajnát, szükség van az uniós csatlakozására.

Lech Wałęsa szerint ugyanakkor ma sem Lengyelországot, sem Magyarországot nem tartja demokráciának, mert – fogalmazott – az még nem demokrácia, ha szavazni járunk. Szerinte a politikusok manapság nem rendelkeznek vízióval, inkább televízióban gondolkodnak. Saját hazáját is félti az elnökválasztás vasárnapi első fordulójának fényében. Szerinte ha a Jog és Igazságosság (PiS) támogatásával induló Karol Nawrocki nyerne a második fordulóban, akár polgárháborús viszonyok is kialakulhatnak.