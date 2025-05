Kocsis Máté szerint újabb ukrán kémeket azonosítottak Magyarországon, egyikük több vezető ellenzéki politikussal is találkozott

Magyarország;Ukrajna;kémkedés;Kocsis Máté;

2025-05-20 17:11:00 CEST

Az biztos, hogy a Fidesz nagyon szeretné bemártani az ellenzéket.

Újabb ukrán kémeket azonosítottak a nemzetbiztonsági szolgálatok, Tseber Roland az ukrán hírszerző szolgálat illegális” tisztjeként került azonosításra, Holló Istvánnal szemben pedig már kémkedés bűntettének gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat eljárást - jelentette be a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülése után megtartott sajtótájékoztatóján kedden Budapesten.

Tseber Roland az ukrán hírszerző szolgálat „illegális” tisztjeként vélhetően hosszú ideje aktívan épít kapcsolatot a magyarországi ellenzék tagjaival. Ennek kapcsán több vezető politikussal és parlamenti párt vezető tisztségviselőjével is találkozott. Ugyanakkor Holló István magyarországi tevékenysége során az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott - közölte Kocsis Máté.

A politikus emlékeztetett arra: a bizottság múlt heti ülésén elhangzott, hogy az ukrán állam példátlan lejárató akciót kezdeményezett Magyarországgal szemben, melynek célja, hogy Magyarországnak az orosz-ukrán konfliktus kapcsán elfoglalt békepárti álláspontját megkérdőjelezze, illetve hazánk érdekérvényesítő képességét gyengítse a nemzetközi közvélemény előtt. Ennek nyomán két ukrán diplomatát, Jurij Kenicsit és Dmitro Kisfalusit kiutasították, akik május 11-én elhagyták Magyarország területét, Serhij Alekszandrov volt ukrán diplomatával összefüggésben pedig további meghallgatások zajlottak azóta. Ezek alapján megállapították, hogy a korábban megfogalmazódott gyanú, mely szerint a tevékenységét az illető hazánkban ellenérdekelt titkosszolgálat érdekében végezte, megalapozott volt.

Kocsis Máté közlése szerint ezt követően jelentek meg múlt hét pénteken a sajtóban további, korábbról már ismert nevek, amelyek kapcsán a bizottság kedden tájékoztatást kért a hazai titkosszolgálatoktól, Tseber Roland, illetve Holló István magyarországi szerepvállalásáról.

Mint elmondta, Tseber Roland korábban ukrán-magyar kettős állampolgár volt, azonban 2017-ben lemondott a magyar állampolgárságáról. Megalapozottan vélelmezhető, hogy az ukrajnai politikai ambíciói miatt Ukrajnában szép politikai karriert futott is be, több más megbízatása mellett a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője. Felhívta a figyelmet arra, hogy a férfit évek óta megfigyelik a magyar nemzetbiztonsági szervek, tehát titkosszolgálati megfigyelése nem új keletű. Ezek alapján az ukrán hírszerző szolgálat „illegális” tisztjeként azonosították. – Vélhetően ebből fakadóan hosszú ideje aktívan épít kapcsolatot a hazai ellenzék tagjaival. Ennek kapcsán több vezető politikussal és parlamenti párt vezető tisztségviselőjével is találkozott – fogalmazott.

Számukra - folytatta - az ukrán látogatás megszervezésében is közreműködött és tevékenysége elsősorban Magyarország Ukrajnával, illetve az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos álláspontjának megváltoztatását célozza. Felidézte, hogy az egyik korábbi ellenzéki képviselő közreműködésével találkozót kezdeményezett például Szijjártó Péter külügyminiszterrel is, aki maga helyett Magyar Levente miniszterhelyettest delegálta. Az esetet követően a magyar elhárítás értesítette a kormányt Tseber Roland hátteréről, így további találkozókra már nem került sor.

Ugyanakkor Tseber Roland találkozót szervezett a magyarországi katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével, fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között. Mindezek és 2024-ben erősödő aktivitása miatt tavaly ősszel Tseber Rolanddal szemben beutazási és tartózkodási tilalom került elrendelésre - ismertette Kocsis Máté.

Tájékoztatása szerint a másik személy, akiről tájékoztatást kaptak, Holló István, aki nagyon hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. Neve ellenére színtiszta ukrán állampolgár, nem rendelkezik és nem rendelkezett magyar állampolgársággal.

A férfit a Terrorelhárítási Központ közreműködésével május 9-én a magyarországi idegenrendészet előzetes letartóztatásba helyezte, azonban az Alkotmányvédelmi Hivatal Holló Istvánnal szembeni büntető feljelentése nyomán vele szemben már kémkedés bűntettének gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat eljárást - fűzte hozzá. Ő a magyarországi tevékenysége során az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati, illetve hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személy került azonosításra. Tevékenysége során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral, valamint a Magyar Honvédség hadikészleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket. Mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel.

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy Holló István kapcsolati rendszerében számos, a magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható. A feléjük kifejtett aktivitása a klasszikus befolyásoló ügynök tevékenységeként írható le, aki azzal a céllal folytatja a tevékenységét, hogy Magyarország nemzetközi megítélését negatív irányba befolyásolja, illetve azzal a céllal folytatja a tevékenységét, hogy a magyar kormány külső nyomásra változtasson az Ukrajnával kapcsolatos álláspontján - ismertette.

Az átláthatósági törvénnyel kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva kijelentette: a törvény célja világos, az, hogy megfékezze, a többi között a jelenlegi helyzetben például az Ukrajnából jövő dezinformációs kampányokat, ne adjon módot arra, hogy a magyar nyilvánosság terében külföldi titkosszolgálatok, külföldi államérdekek megjelenhessenek. Ugyanis erre minden magára valamit is adó állam vigyáz, az Egyesült Államoktól Franciaországig - tette hozzá.