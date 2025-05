Az Egyesült Államok nélkül is megy előre a szankciókkal az Európai Unió

Európai Unió;Oroszország;USA;EU-szankciók;

2025-05-22 13:25:00 CEST

Az Európai Unió a szankciós nyomás növelésével próbálja tárgyalóasztalhoz kényszeríteni a Kremlt. A Trump-adminisztráció nem gondolkodik újabb nyomásgyakorlás.

Oroszország most csak játszmázik, folytatja a támadásokat, mondta Kaja Kallas az EU külügyi főképviselője, a 17. Oroszország elleni szankciós csomag keddi elfogadása kapcsán. Szerinte nincs más választás, mint tovább növelni a nyomást Moszkván, amíg nem tárgyal a békéről, ezért már tervezik az új szankciókat is.

Most magyar vétófenyegetés nélkül, a tagállamok egyhangúan fogadták el az EU Külügyi Tanácsában az új Oroszország elleni szankciókat. Az Ukrajna elleni háború pénzügyi és katonai támogatásán túl, hibrid támadások, emberi jogok megsértése miatt, sőt, még vegyifegyverek használata okán is újabb tiltó intézkedéseket fogadtak el cégek és személyek ellen.

Az úgynevezett árnyékflottából mintegy 200 újabb hajót tiltottak ki az EU-ból. Ezek a főleg rossz műszaki állapotú, zavaros tulajdonosi hátterű hajók, amelyek az orosz olajat a szankciók kikerülésével szállítják Oroszországból. A tiltás értelmében uniós cégek nem üzletelhetnek velük, így például biztosítást sem köthetnek, ahogy kikötőkbe sem érkezhetnek. Két, papíron halászattal foglalkozó céget is tiltó listára tett az EU, ezek valójában kémkedéssel és a kritikus infrastruktúra elleni szabotázzsal foglalkoztak a Kreml megbízásából a Balti-tengeren. Emellett az emberi jogi szankciók keretében olyan orosz bírókat és ügyészeket is tiltólistára tettek, akik többek között Alekszej Navalnij meggyilkolt orosz ellenzéki vezető bebörtönzésében vettek részt.

Az EU bizonyítékot talált arra is, hogy a nemzetközi vegyi fegyverek elleni egyezményt megsértve tömegoszlatáshoz is használt anyagot alkalmazott Oroszország a fronton, ehhez kapcsolódóan orosz cégeket szankcionáltak.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn két órán át telefonált Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ami után pozitívan nyilatkozott a béketárgyalások megindulásáról, így, úgy tűnik, az Egyesült Államokban éppen nincs terítéken újabb nyomásgyakorlás, bár Marco Rubio amerikai külügyminiszter ezt sem vetette el kedden, ha a Kreml mégsem tárgyalna. De az európai vezetők többsége úgy véli, Putyin magától nem ül tárgyalóasztalhoz, ezért az EU 27 tagállamából Magyarországon kívül mindenki támogatását fejezte ki egy következő lépés iránt, bármi is történik az Atlanti-óceán másik oldalán.

A mostaninál is szélesebb, 18. szankciós csomagot már korábban megígérte Ursula von der Leyen, kedden pedig megismételte javaslatát, miután telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A javaslaton az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik, hírek szerint orosz pénzintézetek és cégek mellett például az Északi Áramlatot is szankció alá vonnák. Bár jelenleg az Oroszországból Németországba tartó gázvezetékek nem üzemelnek, de egy uniós diplomata úgy fogalmazott, egy ilyen szankció a befektetők felé lenne fontos üzenet, hogy ne is tervezzenek az újraindítással. Ennek elfogadásáról Kallas úgy fogalmazott: tudja, hogy nehéz lesz.

Az egyik legerősebb belengetett elem az új csomagban azonban az Egyesült Államok nélkül nehezen működne. A vezető gazdaságok országait tömörítő G7-ek hordónkénti 60 dollárban állapították meg az olajársapkát még 2022 decemberében. Azért, hogy a globális ellátást ne veszélyeztessék, de mégis az olajból származó orosz nyereséget lecsökkentsék, nem engedélyezték, hogy bárki ennél drágábban vásároljon olajat. Sokan úgy értékelik, ideje lenne lejjebb vinni a plafont. Kérdés, hogy ezt támogatná-e Donald Trump, de az Európai Bizottság szóvivője úgy nyilatkozott, folynak erről a tárgyalások.