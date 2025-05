Harcosok Klubja;

2025-05-23 06:00:00 CEST

Nem tudom, hogy hitelesek-e az interneten terjengő, „Harcosok Klubja” tagoknak osztogatott használati utasítások, ahol fideszes tartótisztek elmagyarázzák a hobbi orosz trolloknak, hogy hová mit kommenteljenek. A pártközpont ihletet nyilvánvalóan ezúttal is a donyecki orosz hadvezetéstől (ők pedig Sztálintól) vették, miszerint „a mennyiség egy ponton átcsap minőségbe”. Más szóval ha a billentyűharcosok eléggé kitartóan nyomják a szív-zászló-szív emojikat az Orbán és a nevető emojikat a Magyar Péter posztok alá, akkor Magyar Péter összeroppan. A célközönséghez méretezett, primitív, egybites megfogalmazás eléggé életszerűvé teszi a dokumentumok hitelességét. Ami még ráerősít az autentikusságra, hogy az egyikben „harcostársként” emlegetik Novák Katalint, Varga Juditot.

Abszolúte benne van a levegőben, hogy Orbán a mostani pánikrohamában megpróbálhatja helyrekalapálni a másfél évvel ezelőtt elkövetett stratégiai hibáját. Akkor a kegyelmi botrány nyomán kirobban népszerűségvesztéstől úgy megrettent a Karmelita főbérlője, hogy kapásból kukázta a Fidesz-humán innováció két termékét, Novákot és Vargát, azért, hogy mentse a mihaszna Balog Zoltán irháját, akinek kábé egyetlen érdeme, hogy Orbán haverja. Orbán ezzel nem csak két, mindvégig fegyelmezett pártkatonáját árulta el, ám sikeresen megüzente a fiatalabb párttagságnak, hogy ha főni haverjáról van szó, akkor urambátyámiában szart se ér a munkájuk, tudásuk. Mint ismeretes az egyik, akkor a rendszerrel már jócskán elégedetlen fiatal, bizonyos Magyar Péter le is vonta a logikus következtetést. Miszerint ez a rendszer nemcsak velejéig romlott, ám a szektává lett NER messiása a folyamatos hozsannázástól totál elhülyült, rendre rossz döntéseket is hoz. Ergo megbuktatható.

Nos, Péterünk helyzetértékelése eddig beigazolódott. Azóta is futószalagon jönnek a Fidesz számára is súlyos, ki nem kényszerített stratégiai hibák a Karmelitából. A Trump-kapcsolat beteges túldimenzionálása, az USA haragját kiváltó tökfelesleges Dodik-affér, a német kormány arculcsapása a vesztes AFD látványos támogatásával, majd hab a tortán, hogy sikerült elárulni az erdélyi magyarságot a magyargyűlölő Simionnal. Ahogy a Harcosok klubjás idétlenkedés is inkább megmosolyogtató. Eleve: ha egy mosóport nem lehetett eladni Megafonnal, akkor két nyeszlett Menczer és Bohár nevű értékesítő rikoltozásával sem lehet. Másfelől politikai alapvetés, hogy egy autoriter állampártnak a politikai apátiát kellene gerjesztenie. Ehhez képest az idióta, mindennel, mindenkivel szembenő szájkosár-törvénnyel, jobbára felhergelt kisnyugdíjasokra építő netes trollkodással és a fidesz vezetéséből áradó, mára szektás, minden-ellenes gyűlölettel sikerült jól felhergelni a magyarság számszerű többségét. A „fideszes” lassan nem szorul magyarázatra, sima gyűlöletszó. Gyurcsány közben el, a Momentum magától lemondott az indulásról, mondhatni tiszta a pálya Magyar előtt és mindezt – igen – Orbán csinálja saját magának és a szektájának. Szóval újabban elkezdtem szurkolni a miniszterelnök úrnak. Csak így tovább, hosszabbítsa meg magát Bicskéig egészséggel.