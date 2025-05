Félnek szembefordulni Deutsch Tamás feleségével, szakítás fenyeget a magyar tornasportban

Deutsch Tamás;Magyar Tornaszövetség;ritmikus gimnasztika;Deutsch-Lazsányi Erika;

2025-05-22 06:45:00 CEST

Közgyűlést tart ma a Magyar Torna Szövetség, vélhetőleg kiválik a ritmikus gimnasztika szakág, és a tervek szerint azonnal meg is alakul a MATSZ-tól független szövetség. Bár a dolog korántsem ennyire egyszerű. És nemcsak a Deutsch-Lazsányi Erika elleni vizsgálatok miatt.

A MATSZ közgyűlésének 7. napirendi pontjaként ma döntés születik arról, kiválik-e az rg-szakág, és tőle – amennyire csak lehet – függetlenül működik tovább az MRGSZ. Miként azt lapunk egy héttel ezelőtt megírta, a kiválás egyik oka az lehet, hogy a sportág tán legbefolyásosabb tagja, Deutsch-Lazsányi Erika ellen független nemzetközi etikai vizsgálat zajlik (a Gymnastics Ethics Foundation nevű szervezet a Nemzetközi Tornaszövetség felhatalmazásával, de attól függetlenül működik) toxikus légkör megteremtése, lelki és fizikai bántalmazás miatt. Egyes értelmezések szerint a kiválással igyekeznének elkerülni, hogy a Fidesz politikusa, Deutsch Tamás feleségét, a független etikai vizsgálat alatt álló Deutsch-Lazsányi Erikát eltiltsák. A jelenlegi vezetés szerint erről szó nincs, a lépés jobb pénzügyi lehetőségek megteremtését célozza. De ezen kívül is van olvasata a kezdeményezésnek, jelesül: a 2016 óta változatlan formában működő MRGSZ-elnökség a kiválással próbálja automatikusan meghosszabbítani a lejáró mandátumát.

A Népszava úgy értesült, a tervek szerint a MATSZ ma 11 órakor a Magyar Sport Házában tartandó közgyűlésén megszavazzák a kiválást, majd egy füst alatt, még aznap megalapítják az új MRGSZ-t. A lépés jogi kérdések sorát veti fel, kezdve attól, hogy a mai eseményre szóló meghívóval egyetemben nem kellett volna-e megkapniuk a küldötteknek az új alapszabály tervezetét is. Hogyan választhatnak meg új tisztviselőket, ha még jelölőbizottság sincs? Miként intézkednek a pénzügyi függetlenedésről? Hiába mondják ki, hogy az új MRGSZ az előző jogutódja, ezt még a bírósági nyilvántartásban is át kell vezetni, addig viszont hogy lehet bármiféle döntést meghozni? És ha a valami miatt mégis problémás a jogutódlás, akkor az újonnan megalakuló szövetség legkorábban három év múlva válhat országos szakszövetséggé, addig viszont a sportág nem szerepelhet a nemzetközi porondon. Egyébiránt is kérdéses: milyen kiválás az, amely nem teljes, ugyanis a Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) országonként kizárólag egyetlen tagszervezettel, esetünkben a MATSZ-szal tart majd kapcsolatot, az rg-szakággal külön nem.

Az rg-tagság kételyeire megnyugtató válasz nincs, ellenben arról értesültünk: a regnáló elnökség, amelynek tagjai konkrétan Fidesz-tagok, vagy Fidesz-közelinek titulálhatók, mindent megtesznek, hogy az elképzelésüknek érvényt szerezzenek.

Beszéltünk olyan klubvezetővel, aki fideszes polgármester településén működtet egyesületet, és attól tart, ha nyíltan szembefordul az elnökség akaratával, akkor a terembérlés ára hirtelen a tízszeresére emelkedik.

Más pedig arra mutatott rá: Deutsch-Lazsányi Erika férje nemcsak az MTK elnöke, hanem a Sportegyesületek Országos Szövetségének is az első embere. Márpedig a SOSZ mintegy évi 14-15 milliárd forint közvetlen állami támogatást oszt szét a magyar sportegyesületek között, amelyből a legnagyobb részt a kiemelt fővárosi és vidéki klubok, kisebb részt a kis- és közepes egyesületek kapják pályázat útján – ezen összegek létfontosságúak egy-egy rg-klub esetében.

Egyik forrásunk a helyzetet így kommentálta: – Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. Ízlelgessük: ha valaki szembefordul Deutsch-Lazsányi Erikával, a klubja működéséhez elengedhetetlen pénzösszegeket teszi kockára. Így gyűr a NER maga alá mindent és mindenkit.