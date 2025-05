A listáról…

lista;Mráz Ágoston Sámuel;Horváth Gábor;

2025-05-24 06:00:00 CEST

Pillantás a kilencedikről

Ez itt most kérem egy becsületes névtelen feljelentés. Igaz, hogy már engem megelőzve, megtette ezt a Nézőpont Intézet, alias Mráz Ágoston Sámuel, de nehogy azt higgye bárki, hogy csak utólagos mosakodás a részemről, hogy én most határoztam a nyilvános feljelentésről. Nem, egyszerűen csak szeretnék elhatárolódni egy kollégától, akit persze innen kezdve kollégának sem nevezhetek; egyszerűen megbújt közöttünk, s bár a Népszava egyik meghatározó vezetőjéről van szó, oly ügyesen konspirált, hogy, mostanság divatos szóval élve fedésben tudott maradni. Mint ahogy az is elkerülte a figyelmemet, amit pedig M.Á.S. három nap alatt kimutatott, vagyis azt – idézem a tanulmányt – hogy „az elmúlt másfél évtizedben több olyan esetet azonosíthatunk, ahol a magyarországi ellenzéki sajtó meghatározó médiumai a nemzetközi térből érkező politikai támadásokkal összhangban, azokat képviselve vagy felerősítve a kormánnyal szemben lépett fel. Ilyen kérdésnek tekinthetjük a gyermekek védelmét célzó, genderpropagandával szembeni kormányzati fellépést, az Európába érkező migráció megakadályozását célzó politikát, vagy, legaktuálisabban, az ukrán-orosz háborús konfliktushoz kapcsolódó békepárti és Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását ellenző magyar álláspontot.”

Szép és fontos munka, dicséret érti MÁS-nak, még szerencse, hogy itt a Népszavánál ilyesmi nem fordult elő. Mi mindig is következetesen képviseltük a kormány béke-politikáját, kezdettől fogva elítéltük Ukrajna sunyi viselkedését, ahogy a békésen lövöldöző orosz katonákat fogadta, mélyen egyetértettünk Orbán Balázs megállapításával, hogy neki – Zelnszkijnek - rögtön az elején át kellett volna adni a Putyin által kiszemelt területeket, sőt többet is, mi szívesen vettük volna, ha Kárpátalja újra magyar terület, szóval mi becsületes ukrán-ellenes politikát folytattunk, minden cikkünk tisztességes kiállás volt az oroszok háborúja mellett, nem véletlen, hogy nem is kerültünk fel a „háromnapos” listára.

De. És itt jön a töredelmes vallomás. Meghökkenve értesültem a Nézőpont elemzéséből, hogy akadt itt közöttünk, tényleg megbújva szerkesztőség élén valaki, aki kijátszotta az éberségünket. Ráadásul a többi listás aktort megelőzve tette azt, amit tett. Azaz, megint csak idézem MÁS tanulmányát, „még az ukrán titkosszolgálat legfrissebb vádjait jóval megelőzően, ámde azt megerősítve, a Klubrádió egy Horváth Gábor külpolitikai újságíróval folytatott interjú keretében egyenesen az Orbán-kormány revizionista törekvéseit vizionálta (2025. 03. 05.).

Nos, sietek a segítségére a lista összeállítójának: ez a Horváth Gábor itt lapul a Népszavánál. Megtévesztett bennünket, úgy viselkedett mintha mindig is Oroszország pártján állt volna,

hiszen ott tanult, onnan tudósított, és bár Amerikában is szolgált, de – épp úgy ahogy a teljes szerkesztőség – Trump-pártinak mutatta magát. Ki gondolta volna, hogy titokban a Klubrádió mikrofonját használja felforgató tevékenysége eszközeként. Most, hogy már tudjuk mit is művelt, kiket képviselt, elhatárolódunk tőle.

Becsületesen feljelentjük….