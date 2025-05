Varázsló, drónépítő és brókertábor is választható

gyerekek;nyári tábor;szülők;

2025-05-23 19:45:00 CEST

Óriási élményeket szerezhetnek a gyerekek a nyári szünetben a különböző táborokban, de ehhez már most érdemes lefoglalni számukra a helyet. A szerényebb pénztárcájú családoknak pedig érdemes a helyi lehetőségeket böngészni.

A nyári szünetet a szülők jóval kevésbé lelkesen várják, mint a gyerekek. Rengeteg családnak okoz nehézséget, hogyan oldja meg a gyerekfelügyeletet ebben a tíz hétben, hiszen ennyi szabadsága senkinek nincs. Segítséget jelenthetnek a nagyszülők, ha legalább valamennyi időre tudják vállalni az unokák szórakoztatását, de a gyerekek – érthető módon – vágynak más, izgalmas élményekre is. A megfelelő tábor kiválasztásában óriási segítség a taborfigyelo.hu portál, amely több száz tematikus táborlehetőséget gyűjt össze évről évre, így pontos képet tud nyújtani a trendek alakulásáról. Tóth Bélától, az oldal vezetőjétől megtudtuk, hogy a klasszikus sport-, kézműves- vagy nyelvi táborok mellett ma már extrém vagy modern témák is megjelentek, és ezek iránt a tematikák iránt évről évre növekszik a szülők és a gyerekek érdeklődése.

A brókerek és tőzsdecápák tábora játékos formában vezeti be a gyerekeket a gazdaság és a pénzügyi világ alapjaiba, a robotikatáborban pedig saját szerkezeteket építenek, amelyek képesek reagálni az utasításokra. A játékszoftver-fejlesztő szekcióban programozási alapismereteket sajátítanak el a résztvevők, a dróntáborban pedig önállóan megkonstruált és összeállított eszközöket reptetnek a szabadban. „Az extrém tematikájú táborok lényege, hogy valódi élményt és tudást adnak, miközben a gyerekek a saját tempójukban fedezhetik fel az őket érdeklő területeket. A különleges tematikájú táborok között a Táborfigyelőn keresztül elérhető például dzsungelkörülmények között zajló katonai túlélőtábor, mesterségesintelligencia-tábor, TikTok-tábor, de quad- és e-rolleres kalandtábor is. Emellett olyan izgalmas élményeket kínáló programok is foglalhatók, mint a »Sámánok dala« honfoglaló tábor vagy a varázslótábor. A különlegességek sorát gazdagítja a Juventus olasz labdarúgócsapat hazai nyári tábora, amely kiemelkedően népszerű a sportkedvelő gyerekek körében” – mondta el Tóth Béla.

A portál vezetője azt is hozzátette: nagyjából 10-15 százalékkal emelkedtek a táborok árai a tavalyihoz képest, azonban a táborszervezők költségei – terembérlet, étkeztetés, belépők stb. – ennél sokkal nagyobb mértékben drágultak. Tehát a költségeik növekedését nem terhelték rá teljes mértékben a szülőkre. Egy napközis tábor átlagosan 55-60 ezer forintba kerül, míg egy ottalvós táborért 90-100 ezer forintot kérnek, de óriási a szórás. Ez azt jelenti, hogy akár 50 ezer forintért is lehet találni ottalvós tábort, de akár 300 ezer forintot is fizethetünk egy egyhetes programért. Tóth Béla arra hívta fel a szülők figyelmét, hogy ha eddig még nem tették meg, mielőbb foglaljanak tábort, most még elég széles a kínálat, de a legkedvezőbb ár/érték arányú helyek gyorsan fogynak. Jelenleg még csaknem 800 turnushely foglalható a Táborfigyelő oldalán, de majdnem 500 turnus már betelt, mivel sokan éltek az előfoglalási szezonban nyújtott kedvezménnyel. Elvileg akár augusztus elején is lehet még találni szabad helyeket a nyár végére, de biztos, hogy akkor már kompromisszumot kell kötni vagy az árban, vagy a tematikában, vagy a helyszínben.