Közel 170 milliós osztalékot vett ki a cégéből Bödőcs Tibor

2025-05-22 16:23:00 CEST

A 2023-as is jó év volt a humorista számára, de a 2024-es még jobb.

240 millió forintos bevételt termelt 2024-ben Bödőcs Tibor cége, 203 milliós adózott eredménnyel - derül ki a Bödőcs Bt. 2024-es pénzügyi beszámolójából, amelyről a 24.hu számolt be.

Mint írják, a 2007-ben alapított cégben Bödőcs társtulajdonos és vezető is. A vállalkozásnak 2023-as évre sem lehet panasza, akkor 230 milliós bevétel mellett 150 milliós osztalékot tudtak kifizetni, a tavalyi bevétel viszont ezt is túlszárnyalta, ennek megfelelően a kifizetett osztalék is magasabb volt: a tagok 167 millió forintot vettek ki.

Előzőleg lapunk is megírta, hogy Majoros Péterhez, azaz Majkához is csurrant-cseppent a pénzecske tavaly: a Dyma MM Kft., amelynek a rapper-műsorvezető az egyedüli tulajdonosa, a 2023-as 511,8 millió forintos bevételhez képest 2024-ben már 783,1 millió forint árbevételt könyvelhetett el, így Majka ki is vett belőle 130 millió forint osztalékot. E sikerben nagy népszerűségre szert tevő NER-kritikus dala, a Csurran, cseppen még csak nem is játszott szerepet.