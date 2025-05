Megtámadta Renner Erikát a bíróságon a lúgos orvos rajongója

zaklató;lúgos orvos;Renner Erika;

2025-05-22 18:46:00 CEST

A férfi megszállottan védelmezi a jogerősen 11 év börtönbüntetésre ítélt Bene Krisztiánt.

Nem teljesen egyértelmű, milyen állapot vezethet oda, hogy valaki Bene Krisztián, a lúgos orvosként hírhedté vált, Renner Erikát brutálisan bántalmazó férfi rajongója legyen, de mint kiderült, van ilyen: R. László ugyanis a Blikk szerint a bíróságon támadt neki az áldozatnak Bene Krisztián védelmében.

A lap szerint Renner Erikát évek óta zaklatja egy férfi, aki most is megszegte az ellene hozott szabályokat. Az egyébként matematikus végzettségű R. Lászlót ugyanis korábban jogerősen felfüggesztett börtönre ítélték, amiért halálosan megfenyegette a lúgos orvos büntetőperében eljáró ügyészt. Korábban pedig többször is meggyanúsították zaklatással, míg végre február 12-én elfogták, de nem kellett a börtönben maradnia, nyomkövetővel a lábán elhagyhatta a fogdát, igaz, a lakása elhagyását megtiltó bűnügyi felügyeletbe került.

Ezután a bíróság elrendelte a Renner Erikától való távoltartást, sőt, a testület azt is előírta magatartási szabályként R. László számára, hogy ne tegyen közzé és ne osszon meg internetes tartalmakat se vele kapcsolatban. A férfi évek óta bombázta mocskolódó írásaival a nőt, azt követően fogták el, hogy odament a lakásához és gyalázkodó üzeneteket ragasztott az ajtajára. A lap felidézi, R. László zaklatta már Renner Erika gyerekeit, jogi képviselőjének gyerekeit, továbbá megtámadta Mérő Vera jogvédőt is. Teszi mindezt R. László azért, hogy megszállottan mentegesse Bene Krisztiánt, azt a férfit, akit 2018-ban jogerősen 11 év börtönbüntetésre ítéltek, miután megkötözte és elkábította Renner Erikát, hogy aztán maró lúgot fecskendezzen áldozata nemi szervébe.

„Egyértelmű, hogy nem tartja be a számára előírt szabályokat, hiszen a blogján azóta is folyamatosan szidalmaz. Ráadásul a közelmúltban – mivel a személyiségi jogaim megsértése miatt feljelentettem – bírósági tárgyalást tartottak a polgári perben, ahol váratlanul megjelent, nagy lendülettel belépett, majd agresszív módon szidalmazni kezdett. Ekkor éppen a tárgyalóteremben ültem a jogi képviselőmmel és a bírónővel, aki azt taglalta, hogy a zaklató ügyvédje lemondta a megjelenést, ezért elhalasztják a tárgyalást. Ráadásul közel jött hozzám, fenyegető módon lépett fel, illetve válogatott módon szidalmazott” – mondta Renner Erika a Blikknek.

„Kiderült, amikor a zaklatóm engedélyt kért a rendőrségtől, hogy a nyomkövetővel elhagyhassa a lakását, még egy útvonaltervet is kapott tőlük a bíróságig. Szörnyű, de a tárgyalás végén teljesen egyedül maradtunk vele a folyosón, s nem intézkedett senki a védelmemről. Hozzám sem szólhatott volna, de ő provokált és fenyegetett. Újra nekem rontott, meg is fojthatott volna. Felháborító, hogy ezt megcsinálhatta”

- számolt be Bene Krisztián áldozata. Visszatetsző lehet az is, hogy a bíró csak a történteket követően, miután igazolást kért a férfitól, szembesült azzal, hogy amúgy bűnügyi őrizetben van, sőt távoltartás van vele szemben elrendelve. A Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője, Rab Ferenc Levente a lapot arról tájékoztatta: „A rendőrség előterjesztése alapján a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség vizsgálja a magatartási szabályok megsértésének körülményeit, valamint azt, hogy a törvény által lehetővé tett jogkövetkezmények, vagyis rendbírság vagy súlyosabb kényszerintézkedés indítványozásának fennállnak-e a feltételei.”