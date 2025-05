Az Egyesült Királyság átadta Mauritiusnak a Chagos-szigeteket, de legalább 99 évre bérli az ottani katonai bázisát

átadás;katonai bázis;Egyesült Királyság;bérlés;vitatott szigetek;Sir Keir Starmer;Mauritius;

2025-05-22 20:05:00 CEST

Az ügyben egykori lakosok, akik a mai brit támaszpont helyén születtek, tiltakoznak. Állítják, az életüket, kultúrájukat vették el a britek.

Az Egyesült Királyság megállapodást írt alá a Chagos-szigetek Mauritiusnak való átadásáról, és az ottani katonai bázis évi 101 millió fontért történő visszabérléséről – jelentette be Sir Keir Starmer brit miniszterelnök a BBC tudósítása szerint. Elmondta, a megállapodás, amely a Diego Garcia katonai bázis 99 évre szóló „és azon túli” visszabérlését is tartalmazza, az Egyesült Királyság nemzeti érdekét szolgálja.

Sokáig úgy tűnt, nem lesz az üzletből semmi, mert két Diego Garcián született nő bíróságon támadta meg az ügyletet. Egyikük Bernadette Dugasse két és fél éves volt, amikor családjával együtt kilakoltatták a szigetről, és a Seychelle-szigetekre költöztették, hogy helyet adjanak a titkos brit-amerikai katonai bázisnak. Most 68 évesen vissza akart térni Diego Garciára, a Chagos-szigetek legnagyobbikára.

– Nem tartozom az Egyesült Királysághoz, nem tartozom Mauritiushoz, nem tartozom a Seychelle-szigetekhez. Diego Garciához tartozom Megvan a saját, egyedi kultúránk, a saját, egyedi nyelvünk. De most mindent elveszítünk – mondta azután Bernadette Dugasse, hogy a londoni legfelsőbb bíróság bíróság előbb leállította, majd engedélyezte a területcserét. A bíróság épülete előtt tüntetést is tartottak, akik ma is a Chagos-szigeteken élnek.

A szigeteket 1965-ben választották el Mauritiustól, amikor Mauritius még brit gyarmat volt, az Egyesült Királyság 3 millió fontért vásárolta meg őket. Sir Keir Starmer szerint most kellett lépniük a számukra létfontosságú katonain bázis megtartása ügyében, mert Mauritius is jogi eljárásokkal fenyegetőzött. – Egyetlen felelős kormány sem engedheti meg, hogy az Egyesült Királyság elveszítse elsőrendű védelmi képességeit – tette hozzá, utalva arra, hogy többen bírósági eljárásokkal éppen ezt akarták elősegíteni. Azt is elmondta, hogy a lépéseit egyeztette az Egyesült Államokkal, és a megállapodást Donald Trump amerikai elnök is támogatta.