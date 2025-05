Bödőcs Tibor poénbombákkal zsonglőrködik a patkánybizottság előtt Banksy műtermében drMáriás legújabb alkotásán

műalkotás;Bödőcs Tibor;drMáriás;

2025-05-23 18:48:00 CEST

A művész szerint a humorista nem Matolcsy milliárdjaival zsonglőrködik, hanem a saját zseniális gondolataival.

Bödőcs Tibor zseniálisan zsonglőrködik a semmivel – kezdi drMáriás a jelenleg alkotói szabadságon lévő humoristáról készített festményének bemutatását.

– Nem Matolcsy milliárdjaival, amelyeken többek között valakiktől valamilyen céllal valamilyen festményeket vásároltak, amelyek most valahol valamilyen céllal talán valakiknek valamiért vannak – magyarázza a művész, majd le is írja, hogy akkor mivel is:

Hanem a saját zseniális gondolataival.

Amelyeket ezernyi csiszolás után ezernyi fellépésen ad elő.

Kőkemény munkával.

A legacélosabb fegyelemmel.

– Mely zseniális gyöngyszemek ingyenesen meghallgathatók akárhányszor a neten, segítve egy országot abban, hogy ha egy rettenetes társadalmi merdében is úszunk, pillanatokra azt higgyük: élünk. Sőt! Emberek vagyunk! S nevessünk! Kevesen tudják, hogy Bödőcs otthonában két patkányt tart. Ők az ő állandó vizsgabizottsága. Minden új poénját elsőként nekik mondja el. A patkányok, ha jónak tartják a poént, akkor megnyomják a detonációs kart, és úgy röhögnek, hogy majd szét durrannak a nevetéstől. Ha nem, akkor Tibornak bizony még dolgoznia kell. Nem ritkán ingyen – zárja alkotásáról szóló összefoglalóját drMáriás, majd ab következő fordulattal búcsúzik: Hajrá Bödőcs! Hajrá Tájbor!