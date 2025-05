„Csak az imádság a fontos, a gyereket 12 éves koráig verni kell” – mondta egy gyám a mostohafiának Magyarországon, a hatóságok nem segítenek

Magyarország;eljárás;gyermekvédelem;gyámság;sorsok;

2025-05-24 14:20:00 CEST

Szakmabeli párja gyerekét a nagymama neveli a nyugdíjából. Isten, pénzhiány, feljelentések.

- Egy éve nem találkoztam, és nem is beszéltem anyukámmal - így kezdi történetét egy 16 éves fiú, nevezzünk Daninak. Édesanyja és mostohaapja gyám, 20-30 gyermekvédelembe vett kiskorú gondviselői. Évek óta ezen a területen dolgoznak, túl vannak tehát a kötelező kifogástalan életvitel vizsgálaton. Így beleesnek abba a körbe, akikről Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár azt mondta, elkötelezett munkavégzésük vitathatatlan. Életvitelük – legalábbis az Orbán-kormány értékítélete alapján – kifogástalan.

Dani szülői felügyeletét hivatalosan az anyja gyakorolja, de a fiú a nagymamájával él. Egyetlen bevételi forrásuk az asszony nyugdíja. Nagymama és unokája azt szeretnék, ha az szerepelne a hivatalos papírokon, ahogy a valójában élnek, de a gyermekvédelmi rendszer bürokráciájából képtelenek kikeveredni, a róluk szóló aktákat ide-oda tologatják. Mindennapjaikat négy éve a gyámhivatalok, kormányhivatalok, és a rendőrség ügymenete határozza meg. Megoldás egyelőre ennek ellenére nincs.

- A héten kaptam meg a legújabb határozatot a gyámhivataltól – mondja a nagymama, amiben elutasították az egyszer már megítélt szülői ház elhagyási kérelmet. Most 5 hónap után rájöttek, hogy mégsem lettek volna jogosultak a döntésre. Hiába döntött úgy korábban, hogy Dani nálam van jó helyen, az anyja fellebbezett, aminek helyt adtak, így most nem tudom mi lesz.

A kérelmet egyébként Dani nyújtotta be a gyermekjogi képviselőjének segítségével azért, hogy hivatalosan is az én háztartásomban élhessen. Ezt úgy hívják, hogy szülői ház elhagyása. Felhívtam Belügyminisztériumban azt az osztályt, amelyikkel korábban is kapcsolatban voltam, és megkérdeztem, ki, és mikor hoz végre olyan döntést ami a gyerek érdeke. Érdeklődtem, egy gyermekvédelmi szakember hogyan bánhat így a saját gyerekével, meddig nyújthat be a valótlan érvekkel fellebbezéseket, feljelentéseket, kizárásokat. Azt a választ kaptam: igazam van, ez már lehet, hogy pereskedési hajlam, ami ügyvéd segítségével bírósági eljárást is vonhat maga után kiskorú veszélyeztetése miatt. Csakhogy nekem megélhetési gondjaim vannak, nincs pénzem ügyvédre.

A nagymama négy éve küzd az unokájáért. Akkor kérte először az illetékes gyámhivataltól a fiú sorsának rendezését, amikor az édesanya egy új szerelem miatt elköltözött tőlük.

- A szüleim elváltak, amikor én ötéves voltam, akkor költöztünk anyával a mamához – veszi vissza a szót Dani. Édesapámmal ritkán beszélek, de anyuval minden rendben volt 2021-ig. Egyszer csak elkezdett furcsán viselkedni, távolságtartó lett velem, gyakran nem aludt itthon, aztán meg közölte, hogy megismerkedett valakivel, egy kollégájával, és feleségül megy hozzá. Azóta teljesen kifordult magából, támadja a mamát is, velem sem tartja a kapcsolatot. Amikor legutóbb, még tavaly telefonáltunk, mondtam neki, hogy váljon el ettől az embertől, de sírva azt mondta, hogy a hite szerint ezt nem teheti meg, tilos a válás. De higgyem el, nem ő írja a feljelentéseket.

- Velem sem beszél már, a levelezést is letiltotta. Azt mondta az a baj velem, hogy nem hiszek Istenben – folytatta a nagymama.

Mint mondta, azt szerette volna elérni, hogy ő legyen a fiú gyámja. De először a helyi és a megyei gyámhivatal utasította el az eljárás lefolytatását, arra hivatkoztak, hogy az édesanya az illetékességi területükön dolgozik. Ők ezért nem dönthetnek vele kapcsolatban. A Belügyminisztériumtól is segítséget kért a nagymama, ahol a helyettes államtitkár jelölte ki, hol kell elbírálni a kérelmét. Végül ott is azt közölték, nem foglalkozna vele.

Eközben az édesanya és a férje a rendőrségen feljelentette a nagymamát, kiskorú veszélyeztetésével, Dani kriminalizálásával vádolták meg. – Szerintük én nevelem ellenük a gyereket, és azt mondták, az unokám menjen inkább intézetbe, minthogy nálam legyen.

Három kapitányságon folyt ellenem eljárás kiskorú veszélyeztetése miatt, a harmadik mondta ki, hogy nem veszélyeztetem Danit, és az eljárást megszüntette ellenem. A gyámhivatal ezen irat birtokában sem hozott érdemi döntést a gyerek érdekében, továbbra is csak annyit közölt: az anyának joga és kötelessége a gyermekéről gondoskodni. Csakhogy ezt 2021 októberétől nem teljesíti. A törvényes képviselői jogot nem vették el tőle, ahogy a családi pótlékot, és a gyerektartást sem. Hiába lakik nálam az unokám, én csak befogadó vagyok. A családsegítőben azt mondták, ha kettőnkre kevés a nyugdíjam, Dani menjen el dolgozni.

- Rossz, hogy nincs anya, mert mindenki másnak van az osztályban, de viszont, ha meg úgy nézzük, eddig is mindig a mama volt velem – mondta Dani. Aki elmesélte azt is, hogy a kedvenc tantárgya a történelem, abból csak ötösei vannak, és reméli, hogy most a témazáró is jól sikerül majd.

Sokat készült rá. Egyébként rendőr szeretne lenni.

Elmeséltek néhány élethelyzetet. A nagymama a lánya második esküvőjére nem volt hivatalos, Dani pedig hazajött a vacsoráról, mert a vőlegény szerint túl drága ételt szeretett volna enni. Beszélt arról is, milyen volt az első találkozás lánya új párjával.

- Vacsorára jött hozzánk, bemutatkozott, és elmondta, hogy vannak saját gyerekei is. Amikor Dani meg akarta neki mutatni a focis videójátékát, a férfi azt mondta, ilyen nem való egy gyereknek, ahogy a telefon és a tévé sem. Szerinte ez mind káros dolog, csak az imádság a fontos, a gyereket pedig 12 éves korig verni kell. Mesélt a lányáról, akinek a mamájától ajándékba kapott Barbi babáját elégette. A kislánynak kellett megrakni a máglyát, hogy megszabaduljon a bűntől. Mert aki ilyennel játszik, abból kurva lesz.