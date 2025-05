Megnőtt a kitoloncolások száma Németországban, a menekültek egy részét drága charterjáratokon viszik vissza

Németország;Lengyelország;menekültek;kitoloncolás;

2025-05-24 22:11:00 CEST

Az év első három hónapjában 6151 embert toloncoltak ki Németországból. Ez derül ki a német szövetségi kormány válaszából, amelyet a Balpárt bundestagbeli frakciójának kérdésére adott.

A ­RedaktionsNetzwerk Deutschland által idézett jelentésből kiderül, hogy az egész évre kivetítve ez több mint 24 000 deportálást jelentene, vagyis lényegesen többet, mint az előző években. 2024-ben összesen mintegy 20 ezer embert toloncoltak ki Németországból, 2023-ban pedig körülbelül 16 500-at. A szám azonban az idei esztendőben még meredekebben emelkedhet, mint azt az első negyedév adatai sugallják: az év első hónapjaiban történt deportálások ugyanis még az előző, Olaf Scholz által fémjelzett szövetségi kormány illetékességébe tartoztak. Friedrich Merz kormánya ugyanakkor jelentős szigorításokat jelentett be a menekültpolitikát illetően, ami több kitoloncoláshoz vezet.

A jelentés szerint a legtöbb embert az év elején Törökországba, Grúziába, Franciaországba, Spanyolországba és Szerbiába deportálták. 157 embert küldtek vissza Irakba, ötöt Iránba.

A kitoloncolások közül mintegy 1700 úgynevezett dublini átadás volt más uniós országokba, amelyek a dublini rendelet szerint felelősek a menekültügyi eljárásért.

A menedékkérőkkel való bánásmódról szóló megállapodás előírja, hogy a menekülteknek abban az uniós országban kell menedékjogot kérniük, ahol először léptek európai területre.

A jelentés szerint a deportálások alig több mint egyharmada drága charterjáratokkal történt. A Pakisztánba irányuló kollektív deportálások különösen drágák és időigényesek voltak. Ennek költségei 462 ezer euróra rúgtak. Az Etiópiába irányuló járatokért 418 ezer eurót kellett fizetnie a kormánynak, a nigériai, a ghánai és a kameruni járat kiadásai pedig 380 ezer eurót tettek ki. Sok ilyen járat esetében azonban az Európai Határvédelmi Ügynökség, a Frontex állta a költségeket.

Friedrich Merz új kancellár „de facto beutazási tilalmat” jelentett be az érvényes dokumentumokkal nem rendelkező bevándorlók számára. Németország egyúttal határainak szigorúbb ellenőrzését is elrendelte. Ez feszültségekhez vezetett a környező államokkal. A keresztény uniópártok és a szociáldemokraták közötti koalíciós szerződés ugyanis kimondja: „európai szomszédainkkal együttműködve közös határainkon is elutasítjuk a menedékjog iránti kérelmeket”. Ami azt jelenti, hogy már a határon visszatoloncolják az érvényes papírokkal nem rendelkezőket. Luxemburg, Ausztria és Lengyelország azonban tiltakozott. A többi között azzal érveltek, hogy a szigorúbb ellenőrzések miatt veszélybe kerül a zökkenőmentes napi határforgalom, és hosszú forgalmi dugók alakulhatnak ki. Ezért is vezetett Friedrich Merz egyik első útja Varsóba.