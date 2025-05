Törvényesített szavazatvásárlás

adókedvezmény;adórendszer;

2025-05-26 06:00:00 CEST

A Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében vagy harminc adócsökkentési intézkedést jelentett be jövőre, amivel hihetetlen vastag mézréteget kent a magyar választópolgároknak odakínált madzagra. A mézesmadzagból azóta törvény lett, amit a NER média így hirdet : „A világon egyedülálló, történelmi léptékű támogatási rendszert szavazott meg a parlament az édesanyáknak”.

A magam részéről ezt úgy értelmezem, hogy a világon egyedülálló szavazatvásárlási lehetőséget szavazott meg a magyar parlament. Ennek elfogadása után már törvény biztosítja a szavazatvásárlást anélkül, hogy választási csalás bűntettével vádolhatnának bárkit.

Az adókedvezmények közül a legjelentősebb talán a többgyermekes anyák beigért szja mentessége. Ez az ígéret csak addig racionális, amíg a gyermekeket nevelni, taníttatni kell. De indokolt-e a mentesség még akkor is, ha a gyerekek felnőnek és önálló keresettel rendelkeznek? Ettől az időponttól a mentesség további biztosítását diszkriminatívnak és felelőtlen pénzszórásnak tartom. Mondjuk egy irodában egymással szemben dolgozik két anyuka ugyanazért a bruttó 500 ezer forintos fizetésért. Amikor a törvény hatályba lép, az egygyermekes anyuka továbbra is fizeti az szja-t, a kétgyermekesnek szolgálati ideje végéig ez 75 ezer forint többletjuttatást jelent. De még utána is, mert ennyivel magasabb lesz a nyugdíjalapja. Mi indokolja ezt a megkülönböztetést ? Alkotmányunk szerint minden ember egyenlő.

Lemondott köztársasági elnök asszonyunk járandósága 5 millió forint körül van. Három gyermeket nevel. Neki is jár élete végéig a 750 ezer forintos szja kedvezmény? Valószínűleg nincsen rászorulva. Miért nincs felső határa az adómentességnek?

Pazarlás, felelőtlen gazdálkodás és csalás az egész adócsökkentési akció.

Az igazi nagy bűnt abban látom, hogy a bejelentett adókedvezményeknek a költségvetés jelenlegi állása szerint nincs fedezetük. Sem az intézkedések bejelentésekor, sem azóta senki sem nyilatkozott, hogy az így kieső adóbevételt mivel fogják pótolni. Úgy gondolom, elkerülhetetlen, hogy a vastag mézesmadzagból fájdalmas megszorítások legyenek. Mindannyian kárvallottjai leszünk a álságos, cinikus választási ígéreteknek - még azok is, akiket egyébként pozitívan érint.

A szerző közgazdász.

