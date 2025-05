Németh Balázs visszatér, Bende Balázzsal egy új műsorban szavalhatja az Orbán-kormány propagandáját

Fidesz;Németh Balázs;Bende Balázs;

2025-05-25 13:26:00 CEST

A Fidesz-frakció szóvivője elárulja, mit miért tesz a nagyobbik kormánypárt.

Új műsorral jelentkezik a Fidesz-frakció szóvivője, az M1 híradójának korábbi műsorvezetője.

Németh Balázs vasárnapi Facebook-posztjában azt írta, hogy a műsorban választ keresnek majd arra, mit miért tesznek a kormánypártok, mi áll a politikai döntések hátterében, illetve milyen intézkedések szolgálják Magyarország érdekeit. A műsor állandó szakértője az állami média korábbi munkatársa, a kormányzati propagandát hosszú monológokban szavaló Bende Balázs lesz. Az első adásban szóba kerül a kémügy, a patkányozás, Ukrajna csatlakozása, az átláthatósági törvény, a Harcosok Klubja, a Tisza Párt újabb brüsszeli árulása, valamint a Magyarországot érő külföldi támadások – tette hozzá Németh Balázs.

Bende Balázs neve akkor vált ismertté, amikor külpolitikai szerkesztőként dolgozott az állami médiánál. 2019-ben napvilágot látott egy belső megbeszélésen készült hangfelvétel, amelyen kijelentette, hogy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál (MTVA) nem pártolják az ellenzéki összefogást, és aki ezzel nem ért egyet, annak nincs helye az intézménynél. 2022-ben, röviddel a parlamenti választások után, egészségügyi okokra hivatkozva távozott posztjáról. Egy későbbi interjúban arról számolt be, hogy vidéken él, állattenyésztéssel foglalkozik, és már nem tekinti magát újságírónak. Ennek ellenére 2023 decemberében ismét feltűnt a nyilvánosság előtt, amikor a Hír TV munkatársaként jelentkezett be Prágából, a Károly Egyetemen történt lövöldözés helyszínéről, majd másnap reggel is szerepelt a csatorna egyik műsorában.