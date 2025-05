Videón, ahogyan Újpesten megmentenek egy macskát a brutális szarkaterrortól

mentés;macska;támadás;madarak;

2025-05-25 15:05:00 CEST

Nem tudott lejönni a fáról, miközben a fiókáik védelmében támadták a madarak.

Új szintre lépett Budapesten a szarkabűnözés, vagyis a fiókák védelme – erről tanúskodik az a videó, amelyet a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat tett közzé a minap a Facebookon.

Posztjuk szerint egy lakossági segítségkérés érkezett egy IV. kerületi lakótelepről: egy macska ragadt a fán. A helyzet akkor vált válságossá, amikor az állatot szarkák támadták meg, és csipkedni kezdték a hátát. Végül a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai létrával feljutottak hozzá, és megmentették a riadt állatot a további támadásoktól.

A szarkák általában tavasszal kezdenek fészkelni, és ebben az időszakban különösen éberen őrzik a területüket. A fészek környezete – amely akár 100 méter sugarú körben is kiterjedhet – határozottan védik, és minden közeledőt, legyen az ember, macska vagy más élőlény, potenciális veszélyként kezelnek. Ha például egy macska túl közel merészkedik a fészekhez, a szarka agresszívan reagálhat. Figyelemre méltó, hogy ezek a madarak képesek megjegyezni azokat az élőlényeket, amelyek korábban veszélyt jelentettek rájuk vagy fészkükre, így nem ritka, hogy egy korábban közel merészkedő állatot – például egy macskát – később is megtámadnak vagy zaklatnak, még akkor is, ha az már nem jelent fenyegetést.