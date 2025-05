Elhalasztja az EU-s importra kivetett 50 százalékos vám bevezetését Donald Trump

Július 9-ig elhalasztja az Európai Uniót fenyegető 50 százalékos importvám bevezetését Donald Trump amerikai elnök, abban a reményben, hogy meg tudnak egyezni tárgyalásos úton - írta meg a Reuters.

A hírügynökség felidézi, hogy Donald Trump pénteken még arról beszélt, hogy június 1-i hatállyal be akarja vezetni a sarcot, arra hivatkozva, hogy nem haladnak megfelelő ütemben az EU-val folytatott kereskedelmi tárgyalások. Azóta az amerikai elnök telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, a New Jersey állambeli Morristownban pedig újságíróknak azt mondta. biztatóvolt amit hallott.

Ursula von der Leyen a France24 szerint szintén biztatónak nyilvánította a megbeszélést, ugyancsak arról beszélt, hogy az EU július 9-ig szintén elhalasztja az Egyesült Államok ellen válaszul tervezett vámok bevezetését. Az uniós politikus gyors lépésekre számít a kereskedelmi háború elkerülése érdekében. „Az EU és az USA között a világ legjelentősebb és legszorosabb kereskedelmi kapcsolata áll fenn. Európa készen áll a tárgyalások gyors és határozott előmozdítására” - írta az Európai Bizottság elnöke az X-en.

Good call with @POTUS.



The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.



Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.



To reach a good deal, we would need the time until July 9.