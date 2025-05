Ájtatos manó

Ukrajna;kormánypropaganda;

2025-05-27 06:00:00 CEST

Isten őrizz, hogy egy orosz lány kék szalagot fűzzön a szőke hajába vagy sárga blúzt húzzon a kék szoknyájához! Egy szentpétervári srácot az orosz kozmikus erők zászlaja miatt vittek be – ez történetesen kék és sárga. Egy gyermekét egyedül nevelő apát azért börtönöztek be és vették el tőle a lányát, mert a tizenkét éves gyerek háborúellenes rajzot adott be az iskolában. Szóval van még hová fejlődnie a magyar kormánynak, de ha – ebben is – Moszkva a mérce, akkor jó úton halad: az ország nagyjából fele elhiszi, hogy mostanság minden rossz Ukrajna miatt van. A települések tele vannak plakátokkal, az internet a videóreklámokkal, a múlt héten az Európa Liga döntőjének közvetítése közben a képernyő sarkában rendszeresen feltűnt a „Voks 2025” logó. A kormányfő a hétvégén „rendkívüli egyeztetést” hívott össze az állítólagos ukrán energiafenyegetés miatt, a propaganda az agrártermelőket olcsó ukrán terményekkel, mindenki mást behurcolt járványokkal meg a maffiával fenyegeti. Mozifilmbe valóan megrendezett akcióval Budapest szívében vettek őrizetbe egy ukrán kémnek mondott, amúgy fegyvertelen férfit.

A cél nyilvánvaló: az ukránokra kenni minden bajt, rájuk fogni, hogy miattuk tartunk ott, ahol, ráadásul gonosz terveik vannak, kémkednek utánunk. Egyáltalán, veszélyes népség, csatlakozásuk az Európai Unióhoz katasztrófa lenne minden magyarnak (kárpátaljai véreink most nem számítanak, vannak náluk fontosabb érdekek). A logika ugyanaz, mint száz évvel ezelőtt: valamivel meg kell magyarázni a folyamatos kudarcokat, a gazdasági nehézségeket és a kormányzó elit helyett másfelé kell terelni az erősödő népharagot. Az ukránokra az akkori zsidók, az általános bűnbak (tudjuk, mivel végződő) szerepét osztották. Ezzel végképp lelepleződött az Orbán-Putyin szövetség és Magyarország magára maradt Európában. A rezsim az ukránellenes retorikára tette föl a túlélését, ettől várja, hogy 2022-höz hasonlóan jövőre is eljátszhatja a békére áhítozó ájtatos manót. Az imádkozó sáskát – amely mellesleg ragadozó.