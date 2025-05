A fideszes Hörcsik Richárd annyi pénzből tankolt tavaly, hogy abból meg lehetne kerülni a Földet kétszer

benzin;parlamenti képviselők;Hörcsik Richárd;

2025-05-26 11:40:00 CEST

Természetesen nagyrészt ezt is a magyar adófizetők állták.

2024-ben is a kormánypárti képviselők költötték a legtöbb közpénzt üzemanyagra, a Blikk cikke szerint az ebbéli sorrend első 13 helyét kizárólag ők foglalják el. A parlamenti képviselők összesen egy év alatt több mint 220 millió forintot tankoltak el, a listát toronymagasan a fideszes Hörcsik Richárd vezeti, aki egy év alatt közel 4 és fél millió forintnyi benzint égetett el.

A lap kikérte az Országgyűlés Hivatalától a vonatkozó adatokat, ebből az derült ki, hogy Hörcsik 4 millió 459 ezer forintot autózott el január és december között. A második legtöbb pénzt a szintén kormánypárti Simon Miklós (3 millió 822 ezer forint) költötte, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig az ugyancsak Fidesz-KDNP-s Tilki Attila (3 millió 556 ezer forint) került. A lista eképpen folytatódik:

...

4. Simon Róbert (3 millió 493 ezer forint)

5. Bánki Erik (3 millió 478 ezer forint)

6. Szabó Zsolt (3 millió 469 ezer forint)

7. Varga Gábor (3 millió 273 ezer forint)

8. Kósa Lajos (3 millió 230 ezer forint)

9. Pócs János (3 millió 224 ezer forint)

10. Vitányi István (3 millió 156 ezer forint)

A legtöbb benzinpénzt költő ellenzéki képviselő a 14. helyen lévő jobbikos Dudás Róbert, ő 2 millió 974 ezer forintot tankolt el.

A lap kiszámolta, hogy Hörcsik Richárd esetében 7 literes átlagfogyasztással, a NAV által közölt tavalyi üzemanyagárakkal kalkulálva a közel 4,5 milliós benzinpénz-költés mintegy 105 ezer kilométer megtételére lehet elegendő, ami több mint az Egyenlítő 2,5-szöröse, azaz jó eséllyel kétszer meg lehetne kerülni belőle a Földet.

Korábban Hörcsik úgy indokolta a Blikknek a hatalmas költéseket: – Olyan választókerületben élek, dolgozom, ami a legtávolabbi a fővárostól, és földrajzilag is a legnagyobb kiterjedésű, ráadásul a legtöbb – 98 – településből áll. Ha a körzetem két szélső pontjára, Szemerére és Zemplénagárdra szeretnék eljutni, 229 kilométert kell utaznom Sárospatakról. Például a több szünnapos nemzeti ünnepeken gyakran előfordul, hogy tíz fölötti azoknak a településeknek a száma, ahol együtt ünnepelek a polgárokkal. Hozzátette, „A futásból adódó szervizköltségeket nem finanszírozza az országgyűlés”. Valamint azt is megjegyezte, hogy az autója általában 8,5-10 liter között fogyaszt.

A parlamenti képviselők tankolásait jelentős részben az adófizetők finanszírozzák. Hogy mely képviselő mennyi benzinre jogosult közpénzből, az függ a Budapesttől való távolságtól és a választókerületeik nagyságától is. Ezeknek megfelelően kapnak egy benzinkártyát, amelyről a pénzt azonban nem csak benzinre lehet költeni, hanem autópálya-matricára, a benzinkutakon igénybe vehető karbantartás költségeire, továbbá elektromos autó esetén természetesen az is tölthető vele. Ha pedig valaki esetleg nem autóval járna, úgy bérletre és menetjegyre is költheti a tömegközlekedésen.