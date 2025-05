Tizenkét év fegyházat kapott egy tatabányai és tatai családi házakba behatoló rabló

Tatabánya;rabló;Tata;fegyházbüntetés;

2025-05-26

A férfi több mint másfél millió forintos kárt okozott bűncselekmény-sorozata sértettjeinek, amelyből mindössze hatezer forint térült meg. Az ítélet nem jogerős.

Rablás és személyi szabadság megsértésének bűntette miatt tizenkét év fegyházbüntetésre ítélte a Tatai Járásbíróság azt a férfit akinek családi házakban élő emberek voltak az áldozatai 2022 végén – ismertette az elsősofokú ítéletet a Tatabányai Törvényszék a bírósági portálon. A rablássorozat a megállapított tényállás szerint 2022. november 28-án kezdődött, amikor a vádlott éjjel ment be egy tatabányai családi házba és eltulajdonította a házban alvó sértett pénztárcáját, valamint egy másik pénztárcát, készpénzzel, bankkártyával, személyes iratokkal, továbbá egy mobiltelefont és egy gázpisztolyt is.

Két hét sem telt el, amikor folytatta akcióját a férfi amikor december 11-én lopási szándékkal bement a tatai családi házba, ahová magával vitte a korábban eltulajdonított gázpisztolyt. – A házban kutatás közben szembe találkozott a sértett nővel, akire fegyvert szegezett, és értékei átadására szólította fel. A nő átadta az ékszereit, valamint a vádlott további aranyékszert is talált, melyeket magához vett. Ezt követően arra kényszerítette a nőt, hogy a gépkocsijával vigye el őt a tatabányai vasútállomásra, melynek a sértett eleget tett. A bűncselekmény elkövetési értéke 1 265 864 forint, melyből lefoglalással 6000 forint térült meg.

Tíz nappal később egy tatai családi házba hatolt be a rabló, az ott tartózkodó sértettre fegyvert szegezett, és pénz, illetőleg arany átadását követelte. A sértett nő százezer forint készpénzt adott át, majd a vádlott további kutakodás után ugyancsak százezer forintot vett magához, majd a sértettet egy hintaszékbe ültette, karját a szék karfájához kötötte és figyelmeztette, hogy maradjon nyugton, mert a társa a teraszról figyeli. A vádlott ezután taxival Tatabányára ment. Az okozott kár nem térült meg.

Az adatok szerint a férfi december 30-án este egy tatai családi ház udvarára ment be, ahol lekapcsolta a villanyórát, majd a kisiető idős sértett fejét megragadta, arcához nyomott egy tárgyat és azzal fenyegette, hogy ha kiabál, végez vele. A vádlott az áldozatát behúzta a házba, annak pénztárcájából kivette a benne lévő pénzt, egy bankkártyát, továbbá magához vett egy paprika sprayt is. Az elkövető a sértettet az ágyra fektette, kezeit és lábait dróttal megkötözte, és figyelmeztette, hogy a társa figyelni fogja. A vádlott ezen alkalommal is taxival hagyta el a várost. Az elkövetési érték összesen 93 925 forint, amely szintén nem térült meg.

A Tatai Járásbíróság a vádlottat három rendbeli rablás bűntette tekintetében, mint különös visszaesőt, három rendbeli személyi szabadság megsértése bűntette tekintetében, mint visszaesőt – halmazati büntetésül – ítélte 12 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra. A férfinál 93 925 forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el, valamint kötelezte a sértetteknek okozott kár megtérítésére. Az ítélet nem jogerős, az ügyész, a vádlott és a védő is fellebbezést jelentett be.