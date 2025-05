Zseblexikon poloskával

Zseblexikon;

2025-05-27 06:00:00 CEST

AGYMOSÁS. 1980 táján találkoztam először a kifejezéssel, és elutasítottam. Befolyásolhatók, manipulálhatók vagyunk. De minden ember bonyolultabb, nemesebb, egyénibb és mélyebb, komolyabb annál, hogy agymosásról beszélhessünk. Így láttam. Ma már azt mondom, aki elhiszi, hogy óvodásokat akarnak nemátalakító műtétre rábeszélni, agymosott. Aki elhiszi, hogy mindenki háborúpárti vagy békepárti, akit a kormány és médiája annak nevez, agymosott. Aki örül annak, hogy Trump megalázza Zelenszkijt, agymosott.

ÁTMENET I. Ha az ember úgy öltözött, hogy hideg lesz, akkor melege van. Ha úgy, hogy meleg lesz, akkor fázik. II. Divatszó sportközvetítésekben arra az esetre, amit korábban támadásnak vagy ellentámadásnak neveztek.

HÁBORÚ. 1. Az emberiség kiváltsága a többi állatfajjal szemben. 2. Nagy-Britannia gyakran csatákat veszít, de a háborúkat megnyeri. Magyarországgal ez épp fordítva van.

HAZUGSÁG. Cement. A Nemzeti Együttműködés Rendszerének kötőanyaga.

IDŐJÁRÁS. Angliában az emberek beszélgetnek az időjárásról. Magyarországon szidják az időjárást.

2002. I. E sorok írásáig a leginkább elmebajos választási kampány, amikor rokonok, barátok, munkatársak vesztek össze a politikán. Azóta tudjuk, hogy a haza azonos vezérünkkel és híveivel. Feltéve, hogy hiszünk Orbán nyilatkozataiban. Nem hiszünk. II. A Fidesz kopernikuszi fordulata a jobbközéptől az ultrajobboldal felé. (Az antiklerikális és liberális balközéptől a jobbközépig menő fideszes átalakulás 1992-1993-ra, az ultrajobbtól a szélsőjobboldalig tartó fordulta 2015-re tehető.)

MANCHESTER UNITED. Új stadion építését határozta el a neves angol futballklub. Szerencsétlenek! Ezek nem tudják, hogy stadiont a kormánynak kell építenie, az adófizetők pénzéből?

NAGYBEVÁSÁRLÁS. I. Hipermarket, karácsony közeleg. Hogy az ember elnézelődik a könyveknél vagy a boroknál, valahol természetes. De mi a túrót lehet annyi időt eltölteni a kozmetikumoknál meg a mosószereknél? II. Feleségüket elkísérő férfiak szolidáris pillantásokat váltanak.

ÖLELÉS. Szeretetátadás. Amikor e sorok írója gimnáziumba vagy egyetemre járt, elképzelhetetlen volt, hogy mások, mint akik szerelmesek és együtt járnak, egy percre is átöleljék egymást. Most óvodától egyetemig létezik a (csak) szeretet-ölelés. A lélekbúvároknak ezen is érdemes lenne elgondolkodniuk.

POLOSKA. Magyarország fasizálódásának szimbóluma. (Lásd még: élettér, fajkeveredés, plakát, ahol zsidó üzletember madzagon mozgat uniós politikusokat.)

PUTYIN. KGB-s múltja, a koncepciós perek, tiltás, lágerek működtetése, a Szovjetunió iránti nosztalgia, vagy az, hogy a magyar 1956 elbeszélésében visszatért a Jelcin előtti időkhöz, szélsőbaloldali politikust jelez. Magánvagyona, a politikai gyilkosságok, az orosz nagytőke érdekeinek képviselete, ám ugyanakkor e nagytőke szigorú kézben tartása és a birodalmi nacionalizmus szélsőjobboldalra utal. Szélsőbal és szélsőjobb Putyin alakjában összeér.

SZEX. „A világon minden a szexről szól. Kivéve a szexet, mert az a hatalomról.”

TESÓ. Divatszó, szleng. Jelentése ebben az összefüggésben: haver, barátom, hé te! Egyike azoknak a szavaknak, ill. fordulatoknak, amelyek a cigányból kerültek át a többségi szóhasználatba. Mint: kaja, pia, csávó, csaj.

UNDOR. A (mindössze három) velünk született érzelem egyike. Emellett adott esetben erkölcsi magatartás is lehet.