Felmentették a hamis tanúzás vádja alól Sebastian Kurz volt osztrák kancellárt

2025-05-27 15:21:00 CEST

A bécsi legfelső bíróságon hétfőn tartott, alig másfél órás másodfokú tárgyaláson a háromtagú bírói testület felülbírálta az elsőfokú ítéletet, amely tavaly februárban kimondta, hogy a volt politikus - még kancellárként - nem mondott igazat a parlament vizsgálóbizottsága előtt.

A képviselők arról kérdezték, volt-e tudomása arról, hogy az osztrák vagyonügység élére fogják kinevezni azt a minisztérumi tisztségviselőt, Thomas Schmidet, aki neki számos szívességet tett karrierje előmozdításáért. Az elsőfokú tárgyalást vezető bíró kevesellte Kurz „igen“ válaszát, úgy ítélve meg, hogy elhallgatta tényleges szerepét a kinevezésben. Ezért 8 hónapi, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A felsőfokú bírók szerint a kancellár anno igazat mondott, rövid válasza nem tekinthető hazugságnak. Hogy további részletekbe nem avatta be a kérdezőt, az nem minősíthető hazugságnak - így a bírák.

Mint kiderült az akkori kancellárt a parlamenti vizsgálóbizottságban egy liberális képviselő, Stephanie Krisper kérdezte Schmidről, de az igen válasz után az ülést berekesztették, ezért nem tudott a politikus további részletekkel szolgálni.

A másodfokú tárgyalás bírói, akik hónapok óta foglalkoztak a felülvizsgálati keresettel, és tisztában voltak az ügy minden részletével, elfogadták Kurz ügyvédjének azt az érvelését is, hogy az elsőfokú tárgyalást vezető bíró, Michael Radasztics elfogult volt a kancellárral szemben. Kiderült, fegyelmi eljárást akasztottak a nyakába még ügyész korában, mert az akkor tárgyalt fegyverbeszerzési ügy részleteit kiszivárogtatta Peter Pilz ismert oknyomozó újságírónak, ellenzéki képviselőnek, aki többször is dehonesztálóan írt Kurzról.

A 2021 végéig a néppárt elnökeként miniszterelnöki posztot is betöltő Sebastian Kurz kitörő örömmel fogadta a felmentő ítéletet, amire főképpen azért van szüksége, hogy ha esetleg visszatérne a politikai pályára, tiszta múltat tudjon felmutatni. A pár napja már kétgyermekes, 38 éves Kurz a visszalépést követően üzletember lett, kapcsolatai a Közel-Keletre, az USA-ra is kiterjedtek, de osztrák üzletek külföldi kiközvetítését is vállalta. Társtulajdonos emellett egy jól jövedelmező izraeli vállalkozásban, vagyonát 180 millió euróra becsülik.

A volt kancellár azonban még nem fordíthat hátat az igazságszolgáltatásnak: egy másik, meglehetősen kínos ügyben is felelősségre vonás vár rá. A már említett Schmidtől, pontosabban az ő telefonjának átvizsgálásából kiderült, pénzügyminisztériumi főosztályvezetőként három, nagy példányszámú bulvárlapot fizetett le azért, hogy előmozdítsa Kurz karrierjét. A minisztérium költségvetéséből pénzelt újságok feladata az volt, hogy az Osztrák Néppárt (ÖVP) akkori pártelnökét lejárató, Kurz támogatottságának megerősödéséről tanúskodó, manipulált közvélemény-kutatási adatokat tegyenek közzé. Az ifjú politikai sztár tudott a vesztegetésekről, magasra jutását Schmidnél zsíros állással jutalmazta.

A Kurz titkárságán, az egykori kancellár bizalmi embereként dolgozó Bernhard Bonelli esetében, akit tavaly februárban hat hónapi, felfüggesztett börténbüntetésre ítéltek elsőfokon, a fellebviteli bírák helyben hagyták az eredeti döntést.