Garancsi István besokallt, 1 forintért árulja a Fehérvár FC-t

2025-05-26 17:39:00 CEST

A hétvégén az NB I-ből kiesett labdarúgócsapatot, a korábbi Videotont Orbán Viktor kötélbarátja nem akárkinek, Székesfehérvár önkormányzatának kínálta fel, miután a város polgármestere eladásra szólította fel, ha nem tudná üzemeltetni a klubot.

Egy forintért eladó a Fehérvár FC, Garancsi Istvánnak elege lett – vette észre a Telex a Fehérvár FC honlapján a futballklub tulajdonosnak a levelét, amelyet Cser-Palkovics Andrásnak, Székesfehérvár polgármesterének írt. Ajánlatát, amely csak a városnak szól, azután tette meg, hogy a fideszes városvezető vasárnap üzent Orbán Viktor kötélbarátjának, hogy talán érdemes lenne eladnia a fehérvári futballklubot, ha nem tudja működtetni. Előző nap a labdarúgó OTP Bank Liga (NB I) utolsó, 33. fordulójában játszott Fehérvár FC – Debreceni VSC mérkőzésen (0-3) dőlt el, hogy a patinás klub jövőre a másodosztályban, az NB II-ben folytathatja.

A sors iróniája, hogy az M4 Sport múlt csütörtöki beszámolója szerint A Videoton Holding Zrt. hozzájárult ahhoz, hogy a székesfehérvári labdarúgócsapat ismét a Videoton nevet használja. Lapunk is beszámolt arról, hogy Cser-Palkovics András számon kérte Garancsi Istvánon az elmaradt ígéreteket is. Most a tizedik leggazdagabb magyar, a NER egyik kiemelt üzletembere.

– Az NB I-es szerepléshez minden feltételt biztosítottam. Azonban a sportban nemcsak a sikereket kell kiélvezni, hanem a nehézségekkel és a kudarcokkal is meg kell küzdeni. Évek óta próbálok motivált maradni, miközben minden meccsen minősíthetetlen stílusú szurkolói kritikát kell hallgatnom. Korábbi és mostani bejegyzésedből is egyértelműen kiderül, hogy megítélésed szerint a sikerek elmaradása, a gyenge szereplés kizárólag a tulajdonos hibája. Sem tőled, sem a szurkolóktól nem hallottam sportszakmai kritikákat, csak a tulajdonos személye és tevékenysége volt mindig a probléma – írta sértődötten a vállalkozó.

Garancsi István konkrét ajánlata: „Ismételten felajánlom a Városnak a klubot 1 Ft-os vételár fejében. Meggyőződésem, hogy a tegnapi álláspontodat megismerve ennél jobbat nem is tehetnék. Tisztában vagy azzal, hogyan kell tulajdonosként irányítani, biztosítani tudod a városi összefogást, lesz idő a későbbi, általad elfogadható tulajdonossal való megállapodásra, nem beszélve arról, hogy a klubnévből eredő problémát is lehetőséged lesz orvosolni. Június 6-ig kell nevezni az NB II-es bajnokságra. Én a fent leírtak miatt ezzel kapcsolatban már nem kívánok döntést hozni, ezért javaslom az adásvételi szerződés mielőbbi megkötését.”

Garancsi István üzletember, a székesfehérvári Fehérvár FC labdarúgóklub tulajdonosa és elnöke, a Market Építő Zrt., az Ok Bau és az LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft. tulajdonosa, a NAV online pénztárgépeihez SIM-kártyát szállító Mobil Adat Kft. többségi tulajdonosa körülbelül 221 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik, amellyel mostanában ő Magyarország 10. leggazdagabb embere.