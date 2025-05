Lemond a Fidesz-KDNP ózdi képviselője, miután elismerte, hogy tolatás közben elütött egy embert

Fidesz;baleset;lemondás;Ózd;önkormányzati képviselő;

2025-05-26 21:51:00 CEST

Ráadásul a szonda is elszíneződött.

2025. május 25-én a délelőtti órákban közúti közlekedési baleset résztvevője voltam - jelentette be egy hétfő esti Facebook-posztban Ózd fideszes önkormányzati képviselője.

Obbágy Csaba közölte, a borsodi városban tolatva akart kiállni egy parkolóhelyről, a manőver közben azonban nem vette észre a kocsi mögött elhaladó gyalogost, aki az ütközés következtében nem életveszélyes, de súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszíni igazoltatás során megfújta a szondát is, amely pozitív értéket mutatott - állítása szerint az előző este elfogyasztott alkohol maradványértékét jelezte az eszköz. Kitért arra is, hogy a baleset kivizsgálása során mindenben együttműködik a hatóságokkal. Emellett meglátogatta a megsérült, kórházi ellátásra szoruló hölgyet a betegágyánál, elnézését és megbocsátását kérte, felépüléséhez pedig minden segítséget megad.

"Nem szeretném azonban, ha személyes hibám arra a politikai közösségre is árnyékot vetne, amelynek évtizedek óta tagja vagyok, ezért önkormányzati képviselőségemről és pártpolitikai funkcióimról is lemondok, ezzel is vállalva a baleset okozásával járó következményeket" - zárta bejegyzését Obbágy Csaba.