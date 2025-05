Még országgyűlési határozat is született az uniós védelmi hitel ellen, most Magyarországtól csak egy tartózkodásra futotta

Európai Unió;Magyarország;szavazás;haderőfejlesztés;védelmi hitel;

2025-05-27 13:17:00 CEST

Magyarország volt az egyetlen tagállam, aki tartózkodott a közös haderőfejlesztésre szánt program elfogadásakor, értesült a Népszava több tagállami forrásból is.

A kedden véglegesített SAFE programmal az EU 150 milliárd euró keretében tud hitelt fölvenni arra, hogy a tagállamok közös beszerzésekkel pörgessék fel az európai védelmi ipart és erősítsék meg a védelmüket.

Orbán Viktor és a kormány több tagja korábban jelezte, hogy ellenezne egy ilyen hitelfelvételt, bár a védelem fejlesztését támogatnák, ezt nem szeretnék uniós hitellel. Az Országgyűlés még egy határozatot is elfogadott márciusban, amely ellenzi az Európai Bizottság elnöke által javasolt, maximum 150 milliárd eurós eszközhöz szükséges közös európai adósságfelvételt. A határozat hangsúlyozza, hogy a korábbi közös hitelfelvételből „okulva” ellenzik ezt. A Covid-járvány utáni helyreállítási pénzekből Magyarország azért nem részesülhetett, mert nem teljesítette a jogállamiságra és átláthatóságra vonatkozó feltételeket.

Az elfogadott programot huszonhat tagállam támogatta az EU Tanácsának keddi brüsszeli ülésén. Bár a szavazás nem nyilvános, a Népszava információja szerint

a magyar tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül ment át a programot létrehozó törvény végső szövege.

A keretből a tagállamok közös beszerzéseket indíthatnak, amelybe az uniós tagállamok mellett az ukrán védelmi képességek fejlesztésére is van lehetőség. A programban többek között légvédelmi, rakétavédelmi eszközöket, rakétákat és tüzérségi rendszereket lehet vásárolni. A megrendelésekben az eszközök és annak alkatrészeinek a többségének is az EU-ból, Ukrajnából vagy Norvégiából kell származnia, ezzel is erősítendő a kontinens védelmi iparát.