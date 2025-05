Határon billegve

Fidesz;átláthatósági törvény;

Úgy is lehet mondani, ahogy Zárug Péter Farkas mondja: „valami túlcsordult a NER-ben, és a zavar magával Orbánnal történik”. A politológus szerint a Fideszben zavar alakult ki a folyamatokat átlátó képességben (24.hu.). Zárug Péter Farkas politológus szerint, aki a 24.hu-nak adott interjújában többek között arról is beszélt, hogy szerinte az, hogy Orbán Viktor a tihanyi beszédében a magyarellenes román elnökjelölt mellett állt ki, sorozatban a sokadik olyan lépés, amely kérdéseket vet fel és problematikus. „Aki kicsit is járatos a határon túli politikában, az minimum nyelt egyet vagy felugrott a székéből. Velem az utóbbi történt” – mondta a miskolci egyetem docense, aki Orbán tihanyi beszéde után a Transtelexen közölt publicisztikájában is kifejtette, miért problémás a magyar kormányfő kiállása George Simion mellett.

Zárug Péter Farkas szerint valami túlcsordult a NER-ben, és a gond az, hogy ez magával Orbánnal történik. A magát nemzeti-konzervatívnak valló politológus szerint az Orbán körüli szakértők

„már be sem engedik a friss levegőt a miniszterelnöki szobába, és ha kell, külön egy példányszámos Pravdát nyomtatnak a főnöknek, hogy nyugodt legyen. És ezzel ez az ördögi kör bezárult, innentől a feldobott pénz esete minden. Vagy jól sül el, vagy nem. Hozzám ez szivárog le a rendszerből”

– magyarázta. A politológus szerint Orbán nincs leszállóágban, de minden korábbihoz képest nagyobb válságba jutott, ennek ellenére egyelőre nem tudja elképzelni a Fideszt Orbán nélkül. Szerinte egyébként Orbán átadná a hatalmát egy választási vereség esetén.

Nyíltabban beszél Ács Gábor befektetési szakújságíró a Forbeson, amikor azt mondja: eltűnőben van a politikai stabilitás Magyarországon. Minden jel arra mutat, hogy a Fidesz tájékán az elmúlt hetekben ébredtek rá, hogy ha csak annyira ferdítik a választási szabályokat, mint eddig, meg ha csak tízszeres erővel tolják a propagandát az ő alternatív valóságukról, az már kevés lesz nekik – vélekedik a szerző. Láthatóan tanácstalanul vakaróznak, hogy mégis mivel tudnának visszanyerni valamennyit az elvesztett bizalomból. A gazdaság pörgetése megint látványosan befuccsolt, most épp a trollhadsereg-kiképzésben bíznak. De ők is látják, hogy ez a hajó lassan elmegy. Akkor viszont új kérdés merül fel egyre komolyabban. Az még igencsak valószínű, hogy lesz valamilyen választás jövőre (van Oroszországban és Fehéroroszországban is), de az még nem dőlt el, hogy valamilyen módon ellehetetlenítik-e a váltópártnak ígérkező Tiszát, vagy személyesen Magyar Péter indulását – írja.

Ez nem a következő napokban, hetekben fog eldőlni, de mindenkinek, aki magyar eszközökbe fektet, tisztában kell lennie azzal, hogy milyen kockázata van annak, ha elkezdik alkalmazni azt, amit a szuverenitásvédelminek nevezett Átláthatósági törvény lehetővé tesz majd. Teljesen kiszámíthatatlan, hogy meddig megy el a mostani kormány és az is, hogy mi lesz a társadalmi reakció. Ács Gábor szerint egy biztos: ha veszélybe kerül a normális, még valamennyire szabad választás, ha tovább éleződnek a társadalmi feszültségek, az markánsan emeli az országkockázatot, amit keményen megsínylenek a magyar eszközök. És nem csak a részvények, meg a forint, hanem a kötvények is. Makrogazdasági oldalról pedig súlyos nehézségeket okozhat, ha megint elszállnak a kamatkiadások. Megvan az esélye, hogy túlságosan forróvá válik a helyzet Magyarországon.