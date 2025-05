Bödecs László: Május-szerelem-vászon

vers;május;Balázs Béla;

2025-05-31 08:00:00 CEST

Balázs Béla novellájára*

Egy telek a Lógody utcán a vár oldalában,

még a nagy háborúk előtti csöndben,

az utca felé meredek lejtőn,

barack-, cseresznye- és almafák között,

rajta három házzal, s bennük titkon

sok szenvedés és álmatlanság.



A váralja kis falu,

ugyan pazar a kilátás: a Vérmező felett

a Jánoshegy, a Svábhegy és a Hármashatár,

mégis egész életükben nem mentek a lakók

a Széna térnél tovább,

a korcsmáros, a cipész, a háziasszonyok,

a hivatalnok, ki tudja még hányan,

és rejtetten egy sötét szobában

a család sápadt szobra,

a korán túlért lehulló gyümölcs,

az ifjabb Jung Kálmán,

egymást ismerik csupán.



Talán még a festőt, a majdani léha örököst,

aki már nem fest, csak él és várakozik,

a családi prófécia szerint jussa

a biztonság záloga lesz,

nézi az árnyak és fények változását,

ahogy a színek telnek és múlnak,

félig ismerős, félig idegen,

kincsesládaként talált jöttment.



Ebben az udvarban lassan megy az idő,

és mikor Zelma néni mondja,

akkor jön a tavasz,

a május elviselhetetlen gazdagsága

nem a kalendárium adománya,

csak előlép a túláradó pompa,

akár egy hercegné Párizsból,

akár egy régi ismerős szerelem,

és a festő, a háziúr, a haldokló

a gyászoló és mind a sok néző

kiköltöznek a napra,

ahogy a méhek.



Barackfa, alma, cseresznye virága,

úgy hullik az örök udvar ölébe,

ahogy a haldoklótól koszos ágyra

a múló pillanat viaszos gyásza.



Kicseréltetik a lepedő, a párna,

napra kerül az élet maradéka,

az a pár nap, a fényes május,

amíg jön a zöldtől dús, égető,

egynemű nyár.



A hercegné, ez az automobilon érkező

kesztyűs május, minden szívet megdobogtat,

és a szobor is szerelmessé válik,

kezében forintos rózsákból csokrot szorongat,

kitárulnak a hegyek, és egyszerre Budára költözik

Párizs, de ahogy peregnek a levelek és fordulnak

a fények, elmúlik ez a világ is.



Oh, szerelem, fényes május,

nálad csalfább életet ki adhat,

automobilba rakják a vásznakat,

a hegyeket, a létet, és mint egy emléket,

magukkal viszik fénylő hatalmad.

* Történet a Lógody-utcáról, a tavaszról, a halálról és a messzeségről