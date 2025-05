Ukrajna;kémkedés;Kocsis Máté;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-05-29 06:00:00 CEST

Nem hiába ült annyit Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság elnöki székében, a gumitalpúaktól – ahogy rendőrszlengben a titkosszolgákat csúfolják - megtanult ködösíteni és blöffölni. Magyar Péter videójára, miszerint a „kormány” Ruszin-Szendi Romulusz letartóztatására készül, hazaárulás vádjával, Máté egy igazi, moszkvai kirakatpereket idéző kémsztorit dobott be. „Információk (sic!) szerint két ukrán ügynök azért jött Magyarországra, hogy megtörjék az itteni ellenállást a gyorsított csatlakozással kapcsolatban, és mindketten egyeztettek egy bizonyos korábbi magas rangú katonai vezetővel”- írta Kocsis. Keményen hangzó szavak. Valójában azonban helytállónak tűnik Ruszin, kimunkált szakmai reakciója, miszerint ez "lófasz és esti fény."

Tényleg az ukrán kormány olyan rettenetesen pánikba esett a félelmetes, fideszes voksolástól, hogy ezt az erre zéró befolyással bíró Tisza párton keresztül akarták volna megfúrni. És az ukrán ügynökök pánikjukban egyből a magyar katonai elhárítás folyamatos, figyelő tekintete előtt lévő Ruszint gondolták megkeresni. Ilyen béna sztorikat a Rajk-perben lehetett hallani. Az, hogy két (vagy akárhány) ügynök grasszál Magyarországon, az teljesen megszokott dolog, realitás, pláne amióta háború van a szomszédban. Ahogy abban sincs semmi rendkívüli, hogy egy közéleti szereplő mellé odasündörög valaki, aki amúgy titokban egy külső szolgálatnak dolgozó, fedett ügynök. Vagy éppen nettó bűnöző. Például Orbán Viktorról is készült egy mosolygós közös fotó az éjszakában Fekete Sereg néven tisztelt maffiacsoport azóta jogerős életfogytiglanját töltő vezetőjével és pár klántaggal. Ahogy mások, brachiból ők is odamentek, lejattoltak Orbánnal, készült egy közös fotó. Ennyi. Ám ez nem jelenti azt, hogy a miniszterelnök úr is lányokat futtatott volna, vagy részt vett volna Ragyás Tóni kinyírásában.