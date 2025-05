Nagy Bandó András: Remélem, a jövő évi választások változást hoznak, és nem kell szellemi emigrációba vonulnom

változás;fellépés;Nagy Bandó András;befejezés;választás 2026;

2025-05-29 17:10:00 CEST

A 77 éves humorista-író hamarosan felteszi az i-re a pontot, május 31-én Jászberényben lép fel utoljára előadóművészként. A lezárás oka, az elmúlt évtizedek néhány meghatározó pillanata mellett hazánk jelenlegi közhangulata is szóba került a beszélgetés során.

Döntött Nagy Bandó András: május 31-én lép fel utoljára előadóművészként. De miért? – Erre képletesen felelek – fogott bele a válaszába. –Egy étterem addig működik normálisan, amíg a tulajdonos döntheti el, hogy mikor van záróra, és nem a vendégek. Régi mondásom volt, hogy nem csúcsra kell érni, hanem fennsíkra, mert a csúcsról csak lefelé lehet haladni, a fennsíkon viszont hosszasan fönt lehet maradni. Erre mondják az Egyesült Államokban, hogy az igazi nagy művészek sztárok, azaz örökké ragyogó csillagok, és nem üstökösök, vagy pillanatokig látszó hullócsillagok. 78 éves leszek novemberben; optimista vagyok, de nem tudható, meddig hat a sors által rám szórt szalicil. Fontos ok: az 50. születésnapon talpra estem egy padláslétrás zuhanáskor, s az akkori ágyéktáji csigolyák és porckorongok sérülései most mutatkoztak meg.

Vajon az évtizedek során mennyire lett megfontoltabb? – Akik odafigyelnek rám, tudják, hogy kéthetente írok a Magyar Hangba. Maradtam véleményező és a közélet figyelője, kritikusa, és remélem, a jövő évi választások változást hoznak, és nem kell szellemi emigrációba vonulnom. Nem mellesleg: a csönd néha beszédesebb, mint a szájjártatás. Akik bármely „oldalhoz” odaláncolták magukat, néha mondogatják, hogy változtam, holott én nem,

ugyanolyan alapállásból, a kisemberek szemszögéből morgolódok, csak a világ és a világszínház ripacsai változtak,

meg a vazallussá lett híveik.

Írásaiban, interjúiban többször is arról vallott, Magyar Péterben látja a kormányváltó erőt. De mi lehet az oka, hogy kiállt a politikus mellett? „Magyar Pétert több írásomban emlegettem, s első interjúja óta benne látom a rendszerváltás reményét. A köztévének csúfolt lakájmédia előtt beszédet is mondtam, ezt a Tisza nélkül is megtettem volna. Pécsett kétszer tartottam alaposan kidolgozott beszédet, vendég voltam két tiszás rendezvényen, de mindkét helyen elmondtam: továbbra sem lépek be egy pártba se, én a Maros vagyok, a Tiszába folyva fölkavarom a vizét. A Tisza tisztességének csak a Fidesz, konkrétan Orbán galádsága állhatja útját. De ha már itt tartunk: mit gondol a mai magyar helyzetről? „Az autokráciának vége, ez itt már régen semmit érő demokratikus jegyekkel csipkézett diktatúra. Ha ez a valóság (szerintem ez), akkor a mai Magyarországon a közmédiában leadható „humor” - vállalt képzavarral - legfönnebb siralmas bokréta a hatalom kalapján.” A humorról szólva sokakat érdekelhet, miként vélekedik napjaink Rádiókabaréjáról és humoristáiról? – Erre nem tudok érdemben felelni, mert azt se tudom, van-e még rádiókabaré, és Bödőcsön kívül mást nem láttam. Nézőktől ennyi információm van: a már befutottak mellett föltűntek az önjelölt „humoristák”. Úgy vélem, érdemi és kockázatot vállaló mondandó hiányában sosem lesznek humoristák.

Számos társadalomkritikus témát feldolgozó jelenet mellett a Faltól falig című műsornak központi eleme volt a sajtószabadság – vagy épp annak hiánya. Ez szinte hétről hétre egyre korlátozottabban van jelen hazánkban és ez a kormánytól független sajtótermékeket támadó jogszabály elfogadása esetén csak fokozódni fog. – Aki bajban van, aki a vesztét érzi, akár fűbe-faágba-szalmaszálba is kapaszkodna.

Ez a túlérett, rothadásnak indult hatalom most éppen ezt a korszakát éli. Ráadásul félti az orvul megszerzett ingóságait és ingatlanjait, foggal-körömmel védelmezi a szemétdombját.

Egyik módja, hogy szeretné eltüntetni mindazokat, akik és amik leleplezik a banda bűnbarlangját. Ők is tudják, mégis csinálják: a tűzzel játszanak. Hofit idézem: „ne feszítsd túl a húrodat!...”, mert a végén visszacsap. Ugye, nem hiányzik egy vérző seb?

Nagy Bandó közel sem „csak” humorista: eddig 48 könyve jelent meg és számos festményt is alkotott. S hogy van-e közülük kedvence? – Minden leírt sor számít valamit, egyszerűsítsük le: a honlapomon ugyanúgy láthatók és olvashatók a régiek, mint az újak. Egy célom van: hogy még sokáig megmaradjak, írjak és fessek.

Ezt még megelőzi a május 31-i, jászberényi fellépése. Mire számíthatnak mindazok, akik jegyet váltanak az estre? „Nagyjából ugyanaz az előadásom lesz, mint amit 25-én, a szegedi Új Zsinagógában bemutattam. Tömören: a starttól máig, rövid mesékkel, humorban és versben” – zárta gondolatait Nagy Bandó András.

Infó: Nagy Bandó András estje. 2025. május 31. 18 óra. Jászberény, Ifjúsági Ház, Bercsényi út 1/a.