Mind a hét szintet elérte az árvíz, drámai helyzetben a parajdi sóbánya

2025-05-29 06:44:00 CEST

Életveszélyessé vált a parajdi sóbánya, amely több száz embernek munkát biztosító székelyföldi turistalátványosság.

Életveszélyessé vált a parajdi sóbánya, amelyet elöntött a napok óta áradó Korond-patak. A bánya fölötti területet lezárták, a hatóságok egyelőre nem tudnak megbirkózni a medréből kilépett patakkal, amelynek vize ömlik be a bányába.

Elvesztettük a csatát a természettel szemben - adott drámai helyzetjelentést Petres Sándor, Hargita megyei prefektus, aki hozzátette: a megduzzadt patak vízhozama nagyjából százszorosa a megszokottnak, a víz ellenőrizhetetlen ütemben kezdett el beömleni a tárnákba, és nem lehet megfékezni.

Szakértők szerint a víz egyelőre nem fenyegeti a bánya stabilitását, hónapokba telne, hogy akkora mennyiségű sót oldjon fel a tárnákban, amitől ez veszélybe kerülne. Viszont valószínűleg ennek ellenére hónapokig is eltarthat, amíg újra látogatható lesz a turisták számára a parajdi sóbánya, Európa egyik legnagyobb sótartaléka. A bánya és a helyi turizmus több száz embernek biztosít munkahelyet.

A gondok május 5-én jelentkeztek először, ekkor kezdődött el a szivárgás a tárnákba, amikor hirtelen megemelkedett a patak vízszintje. Akkor a kitermelést és a turizmust is azonnal leállították, május 8-án veszélyhelyzetet hirdettek, és megkezdték a víz elvezetését célzó munkálatokat. Két ideiglenes medret is kialakítottak, illetve geofóliával próbálták távoltartani a vizet a bányától. A Hargita megyei önkormányzat május 13-án 400 ezer lejes (32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg a község számára a sóbányát veszélyeztető vízbetörés megfékezésére.

Az újabb áradás során a nagy mennyiségű vízzel rengeteg hordalék is érkezett, utóbbiak kiszakították a geofóliát, amelynek megsérülése után gyakorlatilag akadálytalanul ömlött be a víz a bánya belsejébe. Ha csütörtökön sem csökken a beömlő víz mennyisége, akkor a helyi hatóságok szerint le kell állítani a sókitermelést is.

„Két párhuzamos úton kell haladnunk - – mondta Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke. - Az egyik a bánya megmentése, rendbetétele, a víz kiszivattyúzása, végleges megoldás a patakmeder megerősítésére és az újranyitás. Még sürgősebb elindítani egy olyan országos kampányt, amivel turistákat vonzunk Parajdra.”

"Elvesztettem egy vállalkozást, de nem haragszom. Békésen fekszem le, hiszen egészséges vagyok, és a családom mellettem van. Hiszem, hogy holnap egy csodálatos napra ébredünk, tele lehetőségekkel" –írta közösségi oldalán a parajdi sóbánya turisztikai részlegét működtető Nagy Levente.

Többször bezárták már a bányát A parajdi sóbányát tavaly májusban is be kellett zárni hasonló okokból. Pár nappal a csíksomlyói búcsú előtt záratta be a gazdasági és turisztikai minisztérium. A bánya turisztikai részlegének bezárását biztonsági okokból rendelték el. A turisztikai látványosságot 2022-ben is be kellett zárni néhány napra, miután talajvíz szivárgott a régi tárnákba, aminek hatására megnőtt a látogatható csarnokok levegőjének nedvességtartalma.