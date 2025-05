Újabb négy évre Wladár Sándort választották meg a Magyar Úszó Szövetség elnökének

elnök;Magyar Úszó Szövetség;Wladár Sándor;

2025-05-28 22:26:00 CEST

Ellenjelölt nélkül, egyhangú szavazással újabb négy esztendőre Wladár Sándort választották a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnökének. A MÚSZ honlapjának beszámolója szerint helyettesei sem változtak: Becsky András általános, Selmeci Attila pedig szakmai alelnökként segíti a munkáját, őket is valamennyi küldött támogatta.

Az elnökségbe első alkalommal egy paraúszó is bekerült a paralimpiai bajnok Illés Fanni személyében. A vezető testületbe a sportág egykori nagyjait és a kiemelten sikeres klubok vezetőit választották meg nagy többségben: Bencsik Gábor, Gyepes Ádám, Kalaus Valter, Markovits László, Molnár Mihály, Nyíri Zoltán, Risztov Éva, Szentpáli Gábor, Szita Károly, Török Enikő és Verrasztó Zoltán.

A MÚSZ-t 2017 óta irányító és másodjára újraválasztott Wladár az elmúlt ötéves ciklus legnagyobb eredményének azt nevezte, hogy a koronavírus-járvány alatt és a 2022-es energiaár-krízis közepette életben maradt a magyar úszósport, azaz kétszer is elkerülték a tömeges uszodabezárásokat. Az 1980-as, moszkvai olimpián aranyérmes sportvezető kiemelte az 1973 óta tartó éremszerző sorozatot a világbajnokságok medencés versenyeiben, amit a magyarokon kívül csak az amerikaiak és a németek mondhatnak el magukról.

Feledhetetlen volt a belgrádi Európa-bajnokság, amelyen első ízben sikerült elnyerni a legeredményesebb csapatnak járó Team Trophyt. Ezt követően az olimpián minden idők ötödik legjobb szereplését produkálta a csapat, három egyéni olimpiai bajnokunk lett – ennél több csak az amerikaiaknak és az ausztráloknak, és nekik is csupán négy-négy - idézte fel a legszebb eredményeket a 61 éves Wladár Sándor. – Ahogy Michael Jordan is mondta: a bajnoki címeket az üres csarnokokban nyerik, azaz csak az lehet milliók szeme láttára a legjobb, aki előtte elvégezte a kemény munkát az üres lelátók előtt zajló kőkemény edzéseken. De ahhoz is nagyon keményen kell dolgozni, hogy az edzéseken továbbra is legyenek elkötelezett fiatalok és jól felkészült edzők. Ez a legkevésbé látványos rész, de a leginkább nélkülözhetetlen".

Wladár ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy az egyre szélesedő Úszó Nemzet Programban – a két élő legenda, Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás állandó szakmai kontrollja mellett – immár 42 uszodában zajlik az oktatás, 236 település 43 ezer gyerkőcét tanítják meg évente úszni. A Jövő Bajnokai programban pedig 309 kiválasztott tehetség készülhet különleges körülmények között.