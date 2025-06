Gyárfás Endre: Mókuska a díszletben

mesejáték;Fóti gyermekváros;Mókuska;

2025-06-01 16:49:00 CEST

Márkus mester ezermester – ezzel a címmel játszotta mesejátékomat a nyolcvanas években a Népszínház. Főhőse afféle szorgalmas manó. Még csak kilencszázkilencvenkilenc mester, aki úgy kívánja megszerezni az ezredik mesterségét, hogy helyrehozza a veszekedős erdei állatkák barátságát, és kellemes, mulatságos kis világot teremt nekik. Ráveszi őket, hogy ültessenek virágórát, legyenek pontosak, dolgosak. A Borzalmas, Borzas Borzból Barátságos, Békés Bikficet nevel.

Természetesen „negatív” szereplőre is szükség van. Fondor mester be akarja csapni a hiszékeny kis erdőlakókat, a maga hasznát keresi a civakodásban, elorozná, amit csak el lehet orozni. Az egyik jelenetben a Mókuskát alakító gyönyörű színésznő egy odvas fában, azaz egy átlátszó díszletben kuporog. A nézőtérről remekül látható. Jön Fondor mester. Komisz szándékait a nézők ekkorra már nagyon is ismerik.

– Nem látta valaki a Mókuskát? – fordul a széksorokban szorongó öt, hat, hét, nyolc éves gyerekekhez.

A társulat már negyvenkilencszer adta elő a darabot. Falusi iskolákban, kisvárosi művelődési házakban, tanyaközpontokban jártak. Elmondták, hogy Fondor kérdésére mindenütt, mindenkor azt kiáltotta a kórus, hogy nem, nem láttuk a Mókuskát, ne is keresd!

Az ötvenedik előadást a pesti Kálvária – akkor Kulich Gyula – téren, a Józsefvárosi Színházban tartották. A nézőtéren most is az öt-tíz éves korosztály foglalt helyet. Izgultak, örvendeztek, nevettek, tapsoltak…

És ekkor, ahogy a szerep megkívánta, a színpadra viharzott Fondor mester. Elhangzott a kérdés:

– Nem láttátok a Mókuskát?

– De igen. Ott van. Ott csücsül a fában!

A színész zavarba jött. Tovább kell iramodnia, nem veheti észre a rejtőzködő kolleginát.

– Hú – szigorodott meg az arca. – Ha én megtalálom azt a Mókuskát, én becsszó, ide a rozsdás bökőt, szétcincálom.

– Cincáld szét! – harsogott a társaság. A rózsabimbót idéző ajkakról még durvább buzdítások is felröppentek.

Ott állt a fiatal férfi a fa előtt. Fekete farmerben, divatos dzsekiben, napszemüveggel az orrán. És a hóna alatt mi más lett volna, ha nem diplomatatáska? Eljátszotta valahogy a süketet, aki nem hallja meg a választ. Fordult-perdült, és már kint is volt a „takarásban”.

Miután a függöny legördült, a színházlátogató kompánia, szépen, fegyelmezetten sorba rendeződött, és elindult a téren várakozó külön-busz felé.

Az irodában az ügyeletes rendező hosszan búcsúzkodott a kísérő pedagógustól. Tűnődött, hogy kimondja-e a kérdést, amely nem hagyja nyugodni. Végül úgy döntött, hogy kimondja.

– Honnan jöttek ezek a gyerekek?

– Hát igen – sóhajtott a tanár. – A fóti Gyermekvárosból.