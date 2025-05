Orbán Viktor: Az egész kóceráj inog és roskadozik. Változtatni kell, ez így nem mehet tovább

Brüsszel;Ukrajna;Orbán Viktor;CPAC;

2025-05-29 11:37:00 CEST

A miniszterelnök szerint riadt sipítozás van Magyarországon.

Tavaly itt álltam, és azt mondtam, hogy Donald Trump fogja megnyerni az amerikai elnökválasztást. Megnyerte. Jövőre Magyarországon lesznek választások. Van-e több kérdés? - kezdte beszédét a CPAC Hungary 2025 budapesti rendezvényen a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt mondta, az eseményen „a legkeményebb, a legelszántabb és a legtapasztaltabb” vezetők vesznek részt, akik évtizedek óta küzdenek a nemzetközi politikában a hazájukért, akiket rengeteg támadás, durvaság és lejárató kampány támadt meg. – Az európai liberálisok és progresszívek a felét sem bírnák ki annak, amit a mi vezetőink elviseltek. Ők kibírták, talpon maradtak, ha kellett, felálltak és győztek. Az európai liberálisok fele ennyi támadástól sírva fakadnának, elszaladnának, és a progresszív újságírók szoknyája mögé bújnának - kockáztatta meg a miniszterelnök.

Közölte, hogy Donald Trump visszatérése után lelepleződött az úgynevezett „globális liberális” hálózat (...) Itt áll előttünk meztelenül az egész Soros-birodalom, a király meztelen. Elég ronda látvány” - ironizált. A fény végre bevilágít a legsötétebb zugokba is. Van is riadt sipítozás itt is - célzott az átláthatósági törvényre, de a megoldás szerinte egyszerű: aki politikával foglalkozik, nem fogadhat el pénzt külföldről.

Közölte, hogy az Európai Unió azért jött létre, hogy létrehozzák a világ legbiztonságosabb és legfejlettebb kontinensét, ám ezt az álmot elrabolták. Az európai álom helyett ma egy rémálmot kapunk. E szerint Európában „szervezett népességcsere” zajlik, az európai emberek nem érzik magukat biztonságban a saját országukban, városukban, utcáikon. Idegenek lettek ott, ahol húsz éve még otthon voltak - folytatta Orbán Viktor. Azt hangoztatta, igaza van J.D. Vance amerikai elnöknek, miszerint ma Európában nem kívülről fenyegetik a szabadságot, hanem belülről akarják megdönteni. Mindenki látja, hogy baj van. – Az egész kóceráj inog és roskadozik. Változtatni kell, ez így nem mehet tovább. Ezt az ellenfeleink is tudják - vélekedett. Kifejtette, az EU-val nem is az a legfőbb baj, hogy progresszív, liberális bürokraták uralják, hanem az, hogy úgymond „háborúpártiak” lettek. Miközben az Egyesült Államok végre „békepárti” lett, az EU beleragadt a háborúba. A liberális terv szerint Európát a háborúra hivatkozva centralizálni kell. Ha háború, akkor még több EU, még kevesebb szuverenitás. A liberális terv szerint Európának a háborúra hivatkozva egy háborús gazdasági modellt kell építenie. A háború az ő fejükben a gazdaság motorja. Közös eladósodás, központi irányítás és háborús kassza. Ennek a liberális tervnek a kulcsa Ukrajna - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor szerint az ukrán állam gyorsított európai uniós tagsága alkalmas ürügy Európa háborús átszervezésére. A liberális terv egy háborús, centralizált és eladósodott Európához vezet, ahol nincs szabadság, de van engedelmesség. „Na, ez a baj Magyarországgal. A magyar szabadfajta, szabadon tenyészik, és nehezen hajlik a térdünk. Engedelmesség és alávetés helyett inkább a saját feje után megy”. Azonban a patriótáknak is van egy tervük, amely négy pontból áll:

1) békét akarnak;

2) szuverenitást akarnak;

3) meg kell védeni a szabadságot és vissza kell adni az embereknek a politika, a gondolkodás és a vélemény szabadságát;

4) vissza akarják venni Európát a migránsoktól.

Orbán Viktor szerint az európai politika ma - és még néhány évig - arról szól, hogy ez a terv, vagy a liberálisoké győz. „A lengyeleknek most vasárnap, a cseheknek ősszel, nekünk jövő tavasszal, és aztán a franciáknak is, és akkor megvagyunk, akkor kezdődhet Brüsszel visszavétele a Patrióták kezébe. Ehhez szükségünk van Amerikára. Szükségünk van Trump elnök sikeres kormányzására. Szükséges az amerikai és a brüsszeli liberális összeesküvés, a transzatlanti mélyállam szétbontása. Szükséges az amerikai liberális pénzcsapok elzárása, vagyis az európai és az amerikai patriótáknak szükségük van egymásra. A küldetés világos: haza kell menni, és mindenkinek meg kell nyernie a maga választását. Csak győzni kell. A többi megy magától, mint a karikacsapás. Amerika után mi európaiak is visszavesszük az álmainkat, és el fogjuk foglalni Brüsszelt. Tegyük újra naggyá Európát! Hajrá Magyarország! Hajrá Patrióták! Isten óvja Magyarországot!” - zárta beszédét Orbán Viktor.