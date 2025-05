Bödőcs Tibor;

2025-05-31 06:00:00 CEST

Pillantás a kilencedikről

Van egy poénja Bödőcs Tibornak. Azt mondja a közönségének, hogy többen felvetették – természetesen kormánypárti emberek –, hogy ki finanszírozza őt. És a humorista rögtön meg is válaszolja a kérdést: hát Önök, mutat a nézőkre. És ez nála tényleg így van; nem a TV2, vagy az állami tévé futtatja őt, saját magától sikeres. Olyannyira, hogy az estjeire szinte lehetetlen jegyet szerezni, a youtube-ra feltöltött előadásainak több milliós a nézettsége. Mégis: a Mandiner élesen nekiment, amiért 167 millió forintos osztalékot vett ki saját cégéből. A lap szerint Bödőcs „rommá kereső diktatúraellenes celeb”, akinek „egyetlen poénja, hogy milyen élhetetlen hely Magyarország”. (A humorista cége, a Bödőcs Bt., a napokban leadott 2024-es pénzügyi beszámolója szerint 240 millió forintos bevételt könyvelt el, ebből 203 millió forint lett az adózott eredmény, és 167 millió forint osztalékként került kifizetésre.)

Nagyon egyszerű lenne visszavágni a kormánypárti lapnak, portálnak, például úgy hogy ő maga miből él, honnan kapja a pénzét, hogyan működteti az évente sok milliárddal kitömött MCC, amely most éppen Budapest egyik legdrágább, fullpanorámás telkén építkezik miközben az addig ott működött kollégium lakóit áttelepítette egy négycsillagos szállodába.

De hagyjuk ezt, már csak azért is, mert se szeri se száma azoknak a projekteknek, celebnek, „humoristának”, elemzőnek, akik állami pénzből – a mienkből és nem a közönségéből – élnek. Ebben a Fidesz/kormány nagyon erős, most éppen az egy százalékunkat irányítja át, a megkérdezésünk nélkül, a sajátjaihoz. És még akkor jót is tesz velünk, hiszen hozhatna olyan törvényt is, amely alapján az adományozót is megbünteti, pusztán azért, mert egy listázott szervezetet akart pénzelni. Végül is, miért ne tehetné, ha egyszer Lázár János minden további nélkül megfenyegethet egy újságírót, jelezheti neki, hogy akár fel is kerülhet a szankcionálhatók közé. Ráadásul Bödőcs sem tudhatja, hogy kiterjed-e rá is az új megsemmisítő törvény; kaphat külföldről is pénzt, illetve/vagy befolyásolni akarja a közvéleményt.

Bödőcs védelmében egyébként fölsorakozott egy sor pályatársa, jelezve a hatalomnak, hogy megint túllépett egy határt. Csakhogy a kormánypárt, amely egyre inkább viselte és viseli magán az állampárt jegyeit, miáltal az ország vált pártállammá, szóval a kormánypárt tizenöt éve nem tesz egyebet, mint bontogatja a jogállami kordonokat, vagy úgy, hogy semmibe veszi a szabályokat, vagy úgy, hogy ábrándos éjszakákon új törvényeket alkot. Egyelőre a társadalom, többnyire, bénultan figyeli a fejleményeket, miáltal Orbánék egyre merészebbek, mögöttük a hatalom összes hatóságával, szervezetével. A merészségnek egy új eleme ez a mostani; lerántani a mélybe a népszerű humorista-előadót. Bödőcsnek ma már szinte nagyobb tábora van, mint a Fidesznek, és azért nagyobb ez a tábor, mert nem pusztán bátor, de a rendszerkritikájával egyre többen azonosulnak. Azaz :a közönség tapsol neki,miközben a hatalom szereplőit kifütyüli. Hiába is próbálkozik, mandinerből a Mandiner. Tudjuk ki a megbízó, róla tudjuk, hogy ki fizeti. Nem a közönség.