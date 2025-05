Stephen Fry: Magyarország csodálatos embereket adott a világnak, de most a modern fasizmus szorításában él

London;pride;magyar nagykövetség;Stephen Fry;

2025-05-30 12:39:00 CEST

A londoni magyar nagykövetség előtt tüntetni fognak a Budapest Pride kvázibetiltása miatt.

Londonban is demonstrációt tartanak a magyar nagykövetség előtt június 21-én a Budapest Pride betiltást lehetővé tevő törvény ellen Solidarity Pride címen.

Az alkalomra Stephen Fry is üzent - vette észre a hvg.hu a PinkNews cikkét. A világhírű brit színész-műsorvezető-író úgy fogalmazott: „Ne haragadjatok, hogy nem tudok ott lenni veletek a magyar nagykövetség előtt, hogy az ott éllő queer társaink igazságáért felszólaljunk. Csodálatos, nagyszerű embereket adott a világnak ez az ország, akik sokat tettek egy boldogabb emberiségért. Közülük kerültek ki a legnagyobb tudósok, matematikusok, és számosan vannak, akik az egyenlőségben, az igazságosságban hisznek. Ők, sajnos – nem is tudom, milyen szót használjak –, szóval, ha őszinte akarok lenni, ők a fasizmus modern változatának szorításában élnek. Ami szenvedést jelent queer testvéreinknek és másoknak is. Bármilyen segítség jól jön most nekik. És talán, talán valóban segít. A jó ég tudja, de érdemes megpróbálni. Sok szerencsét.”

Előzőleg lapunk is megírta, hogy hat európai parlamenti frakció 70 képviselője itt akar lenni a kvázibetiltott Budapest Pride-on 2025. június 28-án.