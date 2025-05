Új gazda kerestetik Székesfehérváron, zárt ülésen tárgyalt az önkormányzat

Székesfehérvár;

2025-05-30 13:27:00 CEST

A mai közgyűlés zárt ülésen tárgyalta a kérdést, hogy önkormányzatunk mit tehet a Fehérvár FC, a Vidi fennmaradása érdekében - jelentette be Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere a Facebookon.

A városvezető közlése szerint titoktartási kötelezettsége miatt részleteket nem oszthat meg az ülés tartalmáról, annyit viszont közölt, hogy „a Közgyűlés érzi és érti, hogy a Vidi megmentése mögött jelentős közösségi támogatás és igény van.” Mint írta, emellett viszont azt is elvárják a polgárok, hogy ne önkormányzati pénzből finanszírozzák a fehérvári profi labdarúgást. A városvezető arról tájékoztatott: „Van egy potenciális mód arra, hogy ezt a két elvárást összeegyeztessük. Arra kértünk és kaptunk ma felhatalmazást a Közgyűléstől, hogy a következő napokban - szigorú feltételek mellett - tárgyalásokat folytassunk a Klubbal és a tulajdonossal, a tulajdonos képviselőivel.” Hangsúlyozta azonban, hogy az önkormányzati szerepvállalás csak feszes keretek között történhet meg és semmiképp sem hosszú távra, feltéve, hogy a folyamatban lévő jogi és pénzügyi átvilágítás nem fed fel problémákat.

A tárgyalások tehát közgyűlési felhatalmazással folytatódnak, a polgármester pedig jelezte, amint tud részletekről, eredményekről beszámolni, jelentkezik.

Mint ismert, Garancsi István NER-oligacha, a labdarúgó NB I-ből kiesett Fehérvár FC tulajdonosa egyforintos vételárért ajánlotta fel klubját Székesfehérvár városának. A Forbes friss, ­2025-ös listáján a tizedik legnagyobb, 221 milliárd forintra taksált vagyonnal rendelkező üzletember azt közölte a fehérvári klubhonlapon: „Június 6-ig kell nevezni az NB II-es bajnokságra. Ezzel kapcsolatban már nem kívánok döntést hozni, ezért javaslom az adásvételi szerződés mielőbbi megkötését.”

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere – aki a kiesés után írt nyílt levelében Garancsi Istvánt a klub eladására ösztönözte – zsarolásként értékeli a kialakult helyzetet. A fideszes városvezető jelezte, az utánpótlást kész átvenni az önkormányzat, de szeretné látni a klub valódi pénzügyi helyzetét, emellett többek közt arra is kíváncsi, mit kapnának egy forintért.

Cser-Palkovics András Facebook-­oldalán két terjedelmes válaszlevelet osztott meg. Szerinte Garancsi készült a kiesésre, ezért is árusította ki a keretet, most pedig a várost nehéz helyzetbe hozva dobja be a törölközőt.

„Az önkormányzat nem tud működtetni egy professzionális sportklubot, főleg egy olyan drága sportágban, mint a labdarúgás. Különösen egy sok szempontból sajnos leamortizált klub SOS átvétele vet fel sok kérdést.” A polgármester abban az esetben készen áll a fehérváriak véleményét kérni a segítségnyújtásról és esetleg a klub ideiglenes átvételéről, valamint új tulajdonos kereséséről,

ha a tulajdonos teljes jogi és pénzügyi audit után (ameddig Garancsi István mindent megtesz a keret magyar részének megtartása és a másodosztályban történő nevezése, elindítása érdekében) a feltételekre vonatkozó pozitív tartalmú nyilatkozatot tesz az önkormányzat irányába.

Szakonyi Péter, a 100 leggazdagabb magyar kiadvány szerkesztője lapunknak azt nyilatkozta, a székesfehérvári futballklubot értékként nem számolták bele Garancsi István vagyonába, mert Magyarországon jelenleg csupán a Ferencvárosnak van piaci értéke. A fehérvári csapat keretértéke egyébiránt a mértékadó Transfermarkt szerint mintegy kilencmillió euró, ám a klub gazdaságilag ismét ingatag lábakon áll.

Garancsi 2007-ben egyik cége révén szerzett 81 %-os tulajdonrészt az akkoriban mindegy egymilliárd forintos adósságot felhalmozó klubban, a vételárat hivatalosan nem hozták nyilvánosságra. Ezután a Fehérvár az NB I egyik meghatározó csapatává vált, több bajnoki címet és kupagyőzelmet is elért. Az elmúlt években viszont elindult a lejtőn a csapat, kulcsjátékosok távoztak, a főszponzor Mol mellett kiszállt az összes többi „piaci” támogató is, emiatt az elmúlt másfél évben ötmilliárd forint mínuszt hozott össze a klub.