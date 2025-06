Nehéz idők várnak a lengyel koalícióra

A lehetséges stratégia másik eleme a jobboldal diktálta nacionalista narratíva legalább részleges elfogadása, például az ukrán menekülteknek járó ellátások szigorításával, vagy a német jóvátételi követelések újbóli felvetésével. A kormányzat esetleg belekezd olyan látványos iparfejlesztési, energetikai projektekbe is, amelyeket még a PiS vetett fel. Liberális közgazdászok figyelmeztetnek: 2027-ig a kormány helikopterről szórhatja a pénzt, hogy megerősítse táborát.

Az egyik átadón Orbán Viktor is jelen volt. Most akár az is lehet, hogy bukik az egész projekt, de a szakértők szerint a bontással csak újabb eurómilliókat dobnának ki az ablakon.