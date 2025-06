Hadházy Ákos után Puzsér Róbert is tüntetni fog jövő kedden Budapesten

Kossuth tér;tüntetés;ellenállás;Puzsér Róbert;Hadházy Ákos;

2025-06-03 17:13:00 CEST

A szabad és európai Magyarország mellett állnak ki a Kossuth téren.

Egyre kevesebb átléphető határ van Fehéroroszországig. Jövő kedden a Kossuth téren a hazai civil társadalomnak és a nyugatos történelmi fejlődés iránt elkötelezett polgároknak erőt kell mutatniuk, hogy Orbán Viktor megértse: a magyarság nem akarja és nem engedi az Európai Uniót Eurázsiai Unióra váltani – hívja Facebook-posztjában Puzsér Róbert médiaszemélyiség, volt budapesti főpolgármester-jelölt június 10-én 18 órára a Kossuth térre a felelősségtudatos magyar állampolgárokat, akik kiállnak a szabad és európai Magyarország mellett.

– Szervezőtársam és színpadunk háziasszonya, Lampé Ágnes mellett felszólal többek közt Ács Dániel, Dévényi István, Illés Helga, Lányi András, Pankotai Lili, Radics Péter és Stumpf András, továbbá fellép a színpadunkon Lovasi András is – sorolta fel Puzsér Róbert azokat a közéleti szereplők, újságírók, írók, költők, zenészek és youtuberek nevét, akik beszédeket is mondanak majd. Mivel Hadházy Ákos ellenzéki politikus által minden keddre meghirdetett tüntetései rendre 17 órakor kezdődnek, annak a demonstrációnak a részvevői akár csatlakozhatnak is majd az Országház előtti eseményhez.

„Ha most nem hallatod a hangod, később már nem lehet. Ha most nem állsz ki azért, amiben hiszel, később már hiába teszed. Ha most nem szállsz síkra a szabadságodért, később már kár lesz kapkodnod a levegő után. Ha ma nem véded meg az európai identitásod, holnap már az Eurázsiai Unióban ébredsz. Nincs hova hátrálnod: cselekedj. Csatlakozz a Polgári Ellenálláshoz a szabad és nyugatos Magyarországért június 10-én, kedden este hattól a Kossuth téren, mert 1848 és 1956 szelleme téged is kötelez” – mondta egy korábbi Facebook-videójában a fő szervező.