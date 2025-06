Ilyen a rezsiboksz

orosz gáz;rezsicsökkentés;orosz olaj;rezsibox;

2025-06-04 06:00:00 CEST

Ha Ukrajna pénzelése érdekében Brüsszel tényleg elzárná Magyarország orosz gáz- és olajcsapját, az eddigi 7 ezer forintos villanyszámla 14 ezer forintra, a 16 ezer forintos gázszámla pedig 54 ezer forintra is nőhetne – fogalmazott két hete mamelukjai kíséretében Orbán Viktor, hozzátéve: ezt „szeptembertől látni fogják a saját számláikon” is. A miniszterelnök veretes gondolatairól alkotott véleményem gyanánt az egyszerűség kedvéért tessék ideképzelni Bayer Zsolt bármely, az ellenzékre használt jelzőjét.

Azt már kiveséztük, hogy a számok mennyire légből kapottak: és nem azért, mert a gázpiacon sorban állnak az orosznál sokszor olcsóbb eladók, az áramot pedig évtizedek óta az állami Paksi Atomerőműtől veszik töredékáron, hanem mert, miként az elmúlt évtizedekben maga sulykolta belénk, a magyar lakossági energiaárakról csakis Orbán Viktor dönt és pont.

De akkor mit fogunk látni a szeptemberi számlákon? Különösképp, mert az EU 2027 végéig kérte a tagállamokat az orosz energiabehozatal kiváltására?

Nos, a számlának a 2013-as „rezsicsökkentés” óta létezik egy varázslatos kis ablaka, a rezsiboksz, amit a kezdetek óta lényegében Németh Szilárd rezsibiztos és Fidesz-alelnök tölthet ki látszólag megalapozott, valójában ex has, a pártpropaganda által kitalált „számokkal”. A narancssárga téglalapba írt, a „piachoz” képest a „rezsicsökkentett” árakon elért „megtakarítás” már 2013 és 2022 között sem találkozott a valósággal: míg ugyanis a díjakat a nyilván magasabb 2012-esekkel vetették össze, közben a piac a rezsicsökkentett szint alá esett. Az összehasonlítás alapjául a három évvel ezelőtti (Putyin miatti) tőzsderobbanás óta pedig az akkor néhány napig érvényes csúcsok szolgálnak. Mivel a piacok már két és fél éve megnyugodtak, a rezsibokszba a korábbiaknál is alaptalanabb „megtakarítási” számok kerülhetnek. A visszásságra 2023 őszén Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető hívta fel a figyelmet, mondván: az MVM-számlán szereplő rezsiboksz a fogyasztók megtévesztése. Mivel az állami energiaszolgáltató erre nem válaszolhatta azt, hogy hagyják már őt békén, a rezsiboksz Németh Szilárd játszótere, beleálltak, „előrefixált finanszírozási fedezetekkel” és hasonlókkal védve a védhetetlent. De máig a Gazdasági Versenyhivatal sem hajlandó érdemben megállapítani, hazudik-e a rezsiboksz vagy sem.

A bíróságot is megjárt vita következő fejezeteként Németh Szilárd a minap új törvényjavaslatot nyújtott be, mely szerint a rezsicsökkentett gázdíjakat a tőzsdei árak hatszorosa helyett a tőzsdei árak négyszeresére rúgó, 2022. augusztusában beállított „lakossági piaci” árhoz viszonyítják és az áram-rezsiboksz is hasonlóképp módosul. Egy nagyobb hazugságot cserélnek tehát egy kisebbre.

Orbán Viktornak pedig épp kapóra jött az újabb fideszes hazugság ahhoz, hogy Ukrajna- és Unió-ellenes, hazug hergelésüket egy kis átveréssel megfűszerezve azt a hamis látszatot keltse, hogy szeptembertől már érkeznek is az emelt számlák.

Noha csak a rezsibódítás adagolásán állítanak egy picit.