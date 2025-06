Szerényi Tamás: Vásártér

Régi autók, rozsdás utánfutók, egyre többen érkeznek a város felől. A benzinkút közel, érdemes megállni, megnézni, mit kínál a sok alkalmi kereskedő. Rácsok mögül riadt szempár kémlel kifelé, tollak, csőrök és bundák között értékét veszti a könyörület. Jószágok sorsáról értekezünk, kinek mennyit ér mások szenvedése, ketrecek között lépdelve mérjük fel a lehetőségeinket, nem adjuk olcsón semmiképp, mégiscsak a mi hírnevünk látja kárát, ha rosszul becsüljük fel az élet középárfolyamát. Szokás alkudozni, engedni az árból, míg körös-körül szárad a gané, a friss ürülék, de szárad más is, beeszi magát a kérges tenyér repedéseibe. Nem lehet lemosni, és talán nem is akarjuk igazán.

„A kelet-európai életérzés megér egy misét, főleg, ha megnézzük, hogyan is fest ez a hóbelevanc a putyini Oroszország, a New York-i hajdani művészszcéna és jelenlegi mesterségesintelligencia-hallucinációk, a perui ayahuascaszertartások vagy a gázai őrület felől” – mondja a Kicsi kozmosz című regény szerzője, Selyem Zsuzsa, akivel tényekről és lehetőségekről, a külső és a belső világ végtelenségéről és a transzgenerációs empátia fontosságáról is beszélgettünk.