Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-06-04 14:58:00 CEST

Magyarország továbbra is a béke pártján áll és nem támogat semmilyen olyan tevékenységet, ami a háború meghosszabbításához vezethet, beleértve a fegyverszállítások elutasítását is, tehát a magyar álláspont e tekintetben is változatlan - jelentette ki a miniszter. Gulyás Gergely elmondta, hogy ebben a hónapban egyaránt sor kerül európai uniós és NATO-csúcsra is. Hangsúlyozta, hogy az egyik fő elvárás a védelmi kiadások növelése a bruttó hazai termék arányában, amit Magyarország is támogat. Hazánk egyetért azokkal az államokkal, amelyek nagyobb GDP-arányos katonai ráfordításokat szorgalmaznak, és valószínűsíthető, hogy egy meghatározott határidővel összhangban a magyar védelmi költségek is emelkedni fognak, a NATO irányelveinek megfelelően.

Jelenleg is vita zajlik arról, hogy ez az arány 3 vagy 5 százalék legyen, de biztosra vehető, hogy a szövetségen belül megszületik egy megállapodás a növelés szükségességéről. Kiemelte, hogy Magyarország támogatja a kiadások emelését, ugyanakkor a részletekben csak a NATO-partnerekkel folytatott tárgyalások után lehet megegyezésre jutni. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a magyar Büntető Törvénykönyv jelenleg is tartalmaz erre vonatkozó jogszabályt, vagyis a háborús propaganda Magyarországon hosszú ideje büntetendő cselekménynek számít. Hangsúlyozta, hogy az illetékes szolgálatoknak ezzel szemben határozottan fel kell lépniük.

A cargo repülőtér építésével kapcsolatban pedig arról beszélt, hogy Több potenciális helyszín is van, de csak és kizárólag olyan helyszínt fog a kormány támogatni, ahol a közelben lévő önkormányzat ezt támogatja.