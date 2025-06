Gulyás Gergely: A politika szépsége, hogy vannak változások és új helyzetek

kormányinfó;

2025-06-04 16:34:00 CEST

A Telexnek arra a kérdésére, hogy meglepte-e, hogy az ellehetetlenítési törvény elfogadását őszre tolták, Gulyás Gergelyt azt mondta: nem lepte meg, mert beszélt előtte Kocsis Mátéval. Orbán Viktor nyilatkozatáról, miszerint a törvény jelenlegi állapotában túl enyhe, a miniszter azt mondta, azzal a „szabályozási szükséglettel”, hogy külföldről a magyar közéletet szándékosan, nemzetbiztonsági kockázatot is felvetve ne lehessen befolyásolni, maximálisan egyetért. Hozzátette, normális védekezni a külföldi beavatkozás ellen, de arról lehet hosszan vitatkozni, hogy a „szabályozásnak milyen formái vannak, és azok hogyan lesznek alkalmazhatók, alkotmányosak és méltányosak.

A Telex ezután kérdezte Gulyás Gergelyt arról is, hogyan lehet, hogy a törvényjavaslathoz benyújtóként csatlakozott Orbán Viktor is, most pedig mégis elhalasztják az elfogadását. – A politika szépsége, hogy vannak változások és új helyzetek – válaszolta a tárcavezető.

Gulyás Gergely szerint nincs az asztalukon olyan, hogy a törvény helyett ahhoz köthető tartalommal bíró rendelet legyen afféle „áthidaló” megoldásként, míg ősszel megszavazzák. Arra a korábbi felvetésére a miniszternek, hogy mesterséges eredetű is lehet a száj- és körömfájásvírus, most azt mondta, nem kapott cáfolatot azóta az említett külföldi labortól.

A Pride megtartásának törvényes keretei is vannak Gulyás szerint. Lázár János viszont a minap azt mondta: „Be is tiltottuk. Meghoztuk az összes jogszabályt, ami ahhoz kell Magyarországon, hogy sem az idén, sem a következő években ne legyen Pride.” Hozzátette, sem az Andrássy úton, sem a Puskás Arénában és „a lovak érdekében” reméli, hogy a Kincsem Parkban sem lesz, ahogyan arra Tuzson Bence igazságügyi miniszter egyébként javaslatot tett.

Gulyás Gergely nem lát ebben ellentmondást. – Ebből az következik, hogy ő is csak remény formájában, nem a jogszabályi valóság szempontjából fogalmazott, ami a Kincsem Parkot illeti – tette hozzá. Azt mondja, a rendezvény során tömeges törvénysértések voltak, például közszeméremsértés. A Pride megszervezésének egyetlen korlátja, hogy a gyermekek jogait ne sértse, „függetlenül attól, hogy ki szereti, ki nem, szerintem ez a jogszabály helyes értelmezése”.

Azt nem tartja „szerencsésnek”, ha a gyerekek Pride-felvonulást néznek. A kormányinfó elején a megválasztott lengyel elnököt még méltatta, jó hírként tálalva az ukrajnai béke eljövetele szempontjából. A PiS által támogatott jelölt viszont azt nyilatkozta korábban, hogy egyetlen nemzet sem érti jobban az Ukrajnára leselkedő veszélyt, mint ők, és az egyik legjelentősebb támogatójuk az orosz agresszióval szemben. Hogy ez miben egyezik a magyar kormány Ukrajna-ellenes álláspontjával, Gulyás Lengyelország Szovjetunióval kapcsolatos történelmi tapasztalataira hivatkozott. „Ettől függetlenül számtalan kérdésben, az ukrán euroatlanti integrációval szemben is kritikus álláspontot fogalmazott meg” – mondta a megválasztott jobboldali lengyel elnökről.