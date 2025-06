Békemenet indult a gázai palesztinok kiéheztetése ellen

palesztinok;Izrael;tiltakozás;Gázai övezet;békemenet;éheztetés;

2025-06-05 15:52:00 CEST

Háromnapos békemenetbe kezdett szerdán a Standing Together elnevezésű izraeli-palesztin aktivista csoport. Tel-Avivból indultak, gyaloglásuk közben több településen megállnak, péntekre terveznek a gázai határra érkezni. Az aktivisták egy túszalku megkötését és a gázai harcok befejezését követelik. A szervezők arra számítanak, hogy menetelés közben péntekig, több száz résztvevő, köztük túszok családtagjai is csatlakoznak hozzájuk. „Ma nagy a hőség, de nem ülhetünk tovább tétlenül. Fel kell állnunk és tennünk kell valamit! Éppen ezért menetelünk egy olyan helyre, amelyet a kormány nem akar, hogy lássunk” – írták a szervezők az X-en.

Az elmúlt hetekben egyre hangosabbá váltak azok az izraeli tüntetések, amelyek a gázai háború befejezését és a túszok feltétel nélküli kiszabadítását követelik, a különböző tüntető csoportok rendre felhívják a figyelmet az izraeli hadsereg gázai támadásai során meghalt kiskorúak magas számára is, emlékeztet az EFE hírügynökség.

A gázai egészségügyi hatóságok szerint több mint 54500 palesztin vesztette életét, többségük gyermek és nő, mióta a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadására válaszul Izrael megkezdte gázai offenzíváját. A gázai jelentések soha nem térnek ki a harcoló fegyveresekre, a terroristákra, így nem tudni, hogy valójában mennyi a civil áldozat. Kétségtelenül iszonyatosan sok, mert már nemcsak a nemzetközi közösség részéről keményednek a bírálatok, az izraeli hadsereg (IDF) soraiban is nő az elégedetlenség, egyre magasabb azon tartalékosok száma is, akik nem kívánnak részt venni a harcokban.

Nő a Netanjahu-kormányra gyakorolt nemzetközi nyomás is a gázai humanitárius helyzet és az IDF túlkapások miatt, egyelőre minden eredmény nélkül. Spanyolország, az Egyesült Királyság, az Európai Unió, Franciaország figyelmeztetése után tegnap Norvégia is jelezte, kész szankciókat foganatosítani Izrael ellen, ha nem szűnik meg a gázai humanitárius válság. Erre azonban egyelőre sok esély nincs, szerdán a segélyosztás is szünetelt. A Gázai Humanitárius Alap közleménye szerint csak csütörtökön nyitnak újra, a leállásra logisztikai felkészülés céljából volt szükség, mivel óránként mintegy 15 ezer ember kéri a segítséget – jóval több, mint amire számítottak. Ez idő alatt biztosítják az IDF hozzáférési útvonalait. Vasárnap óta ugyanis mintegy 60 élelmiszersegélyért igyekvő gázai halt meg izraeli tűzben, az IDF is beismerte, hogy katonái rálőttek a feléjük tartó, szerintük a kijelölt útvonalról letérő gázaiakra.

Ugyanakkor bizonyos izraeli csoportok a Netanjahu-kormány Gázát kiéheztető politikáját támogatják, ami a nemzetközi jog szerint háborús bűn. Tegnap a Tzav-9 csoport aktivistái a Kerem Salom határátkelőnél próbálták blokkolni a gázai segélyszállítmányokat arra hivatkozva, hogy azok úgyis a Hamász kezébe kerülnek, erőt adva a terrorcsoportnak az izraeli túszok további fogvatartásához.