Török Gábor: Akár azt is gondolhatnánk, hogy az MSZP-t látjuk valamikor 2006 után

Fidesz;Török Gábor;átláthatósági törvény;

2025-06-04 21:35:00 CEST

A politikai elemző szerint az átláthatósági törvény javaslatának az elsődleges célja az volt, hogy ismét hiszterizálja az ellenzéki tábort, és lehetőleg Magyar Péter is csatlakozzon.

Ez az egész nem akkor hasznos a Fidesznek, ha átmegy, hanem akkor, ha beszélnek róla – jelentette ki az átláthatósági törvény szavazásának elhalasztásával kapcsolatban Török Gábor.

Mint arról korábban beszámoltunk, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője, Kocsis Máté közölte: ősszel folytatják a törvényjavaslat vitáját. Hozzátette, a kormánypárt helyesnek tartja, ha az egyeztetések a nyári időszakban zajlanak, és csak ősszel kerül sor a konkrét javaslat parlamenti tárgyalására.

Az elemző megjegyezte, hogy a javaslat elsődleges célja az volt, hogy ismét hiszterizálja az ellenzéki tábort, és lehetőleg Magyar Péter is csatlakozzon, felvegye a zászlót. Eddig csak részsiker, talán még az sem, de ha most megszavaznák, akkor biztos az is maradna. Vinni kell tovább, majd esetleg emelni a tétet, mert most csak ez (kiegészülve az ukránellenes narratívával) van - tette hozzá.

Egy későbbi bejegyzésében pedig összegezte az elmúlt napok eseményeit, megjegyezve, hogy csütörtökön pedig várakozásai szerint a kormány egyik minisztere mondani fog valami erőset a kormány másik miniszteréről - utalva arra, hogy Dull Szabolcs podcastműsorának vendége a közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Navracsics Tibor lesz.

Ha nem „tudnánk”, hogy mindez egy jól kitalált, pontosan összerakott mesterterv része, akár azt is gondolhatnánk, hogy az MSZP-t látjuk valamikor 2006 után - zárta bejegyzését.