Megalázó, kiszolgáltatott helyzetben mutatott be egy bántalmazott gyermeket a Tények, az NMHH bírságolt

2025-06-05 12:23:00 CEST

Öncélúan és sértően számoltak be egy 12 éves kisfiú bántalmazásáról, emiatt összesen négymillió forint bírságot szabtak ki a médiaszolgáltatóra. Egy másik műsor miatt további másfél milliós bírságot állapított meg a médiatanács, emellett egy új eljárást is indított.

Megalázó, kiszolgáltatott helyzetben, felismerhetően mutatott be egy bántalmazott gyermeket a Tények, emiatt megbírságolta a TV2-t a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A médiaszolgáltatóval szemben ugyanakkor új eljárás is indult.

Az NMHH csütörtöki közleménye szerint a médiatanács keddi ülésén három döntést is hozott a kormányközeli TV2 Zrt.-re vonatkozóan. A Tények 2025. február 15-én 17 óra 59 perces kezdettel közreadott adásában egy 12 éves kisfiú hosszan tartó bántalmazásáról számoltak be úgy, hogy a képernyőn többször is felismerhetően megjelent a gyermek arca profilból, ezenkívül a sérüléseit is bemutatták, és a keresztnevét is ismertették.

A médiaszolgáltató ezzel megsértette a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatását tiltó törvényi rendelkezést.

A jogsértő médiatartalmat a csatorna a Tények.hu-n két műsorszámban is közzétette, valamint elérhetővé tette a TV2 Play-en is, ezzel négy alkalommal követte el a jogsértést. A testület emiatt összesen négymillió forint bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóra, és a jogsértés tényéről szóló közlemények közzétételére is kötelezte.

A másik eset a Házasság első látásra című műsor egyik tavaly decemberi adását érintette. A forgatás helyszínén elhelyezett kanapén található díszpárnán jól olvashatóan jelent meg két márkanév, ami a médiatanács szerint alkalmas volt a nézők figyelmének felkeltésére, egy termék, illetve szolgáltatás népszerűsítésére úgy, hogy a közönséget nem tájékoztatták a bemutatás kereskedelmi jellegéről.

A TV2 ezzel megsértette a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezést, amiatt másfél millió forint bírsággal sújtották. A testület mindemellett egy új eljárást is indított a médiaszolgáltatóval szemben annak megállapítására, hogy A Nagy Duett 2025. április 27-én 18 óra 56 perctől sugárzott adásában megsértette-e a klasszifikációs rendelkezéseket.